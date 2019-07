Autonomia : Confindustria Vicenza a Conte - basta ipocrisia - Governo vuole tutelare status quo : Vicenza , 22 lug. (AdnKronos) – “Una lettera aperta di rivendicazione delle proprie prerogative e di richiesta di rispetto istituzionale – che mi pare non sia mai oggettivamente mancato a Zaia e Fontana – è un atto lecito, ma questo non significa che i veneti e i lombardi debbano accettare passivamente le decisioni su un dossier solo perché se ne occupa direttamente il Premier”. Il Presidente di Confindustria ...

Autonomia : Confindustria Vicenza a Conte - basta ipocrisia - Governo vuole tutelare status quo (2) : (AdnKronos) – “E quando il Premier fa una distinzione tra ‘noi’, i veneti e i lombardi, e ‘gli altri’ 45 milioni di cittadini, tralascia che 5 regioni da Nord a Sud hanno competenze diverse, che già oggi scuola (come testimoniano i test Invalsi) e il servizio sanitario nazionale (vedasi i bilanci regione per regione oltre al fenomeno delle migrazioni sanitarie) non producono gli stessi risultati in tutto ...