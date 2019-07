Autonomia | Balduzzi | ‘accordo possibile ma presidenti Regioni riducano pretese’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Milano, 22 lug. (AdnKronos) – L’accordo per l’regionale differenziata può essere raggiunto, ma i presidente dellecoinvolte, e in particolare quello della Regione Veneto, Luca Zaia, dovrebbero ridimensionare le proprie pretese sulle funzioni. E’ quanto sottolinea Paolo, ricercatore in Scienza delle finanze al dipartimento di Economia e finanza dell’Università Cattolica di Milano, contattato dall’Adnkronos., che è stato consulente tecnico per la Presidenza del Consiglio al tavolo delle trattative con leper la concessione di maggioresecondo l’articolo 116 comma 3 della Costituzione, si dice “moderatamente ottimista” sulla possibilità di raggiungere un accordo fra Stato ecoinvolte per un’operazione “per nulla eversiva, fatta all’interno della ...