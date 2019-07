Autismo | probiotico può ridurre sintomi della malattia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Riequilibrare la flora intestinale nei soggetti con disturbo dello spettro autistico può limitare alcunitipicie migliorare le interazioni sociali dei pazienti. È quanto è emerso da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients. Matteo Alessio Chiappedi, neuropsichiatra infantile del Mondino di Pavia, spiega che la ricerca ha sottoposto a una terapia probiotica 71 bambini tra i 7 e i 15 anni con diagnosi di."A metà di questi è stato dato un trattamento di quattro settimane con Lactobacillus plantarum PS128, a metà un trattamento con sostanza inerte (placebo). Questi gruppi sono stati confrontati e quello che è emerso può riassumersi in tre fattori principali: primo, un miglioramento dei comportamenti problematici nel solo gruppo dei bambini trattati; due, un miglioramento di alcune competenze come attenzione, capacità di concentrazione, di ...

