Audi - Scocca l' ora del restyling anche per la SQ7

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 22 luglio 2019) Nellalbum delle foto di famiglia dellQ7, sinora, mancava solo quella della versione top di gamma, ovvero la SQ7. La rinnovata versione, che sarà commercializzata analogamente alle consanguinee meno potenti a partire dalle prossime settimane, si presenta con vesti che coniugano i nuovi stilemi caratterizzanti dello schieramento delle Suv di Ingolstadt con quelli tipici del repertorio S. Inoltre, proponessa unestensione della digitalizzazione, ma non ripudia il gasolio. Sintetizzato quanto riporta la carta didentità, entriamo nei dettagli.Personalizzata fuori e dentro. Formalmente la SQ7 TDI si distingue dalle Q7 meno potenti per alcuni dettagli che mettono in evidenza la sua specifica personalità. Si tratta della spessa cornice cromata che circonda la mascherina single frame che, in questo caso, propone una grigliatura in cui spiccano robusti listelli verticali, dello scudo ...

