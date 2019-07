Atletica – Festival Olimpico della Gioventù | subito oro per l’Italia | Gabriele Gamba

Atletica - Tamberi e Trost impegnati domenica in Polonia : gli azzurri in pedana all’Opole High Jump Festival : I due azzurri proveranno a migliorare le proprie prestazioni, tentando di ottenere buoni risultati in vista dei prossimi impegni Terza prova in otto giorni per Gianmarco Tamberi e ritorno in pedana a tre giorni da Ostrava per Alessia Trost. Il campione europeo indoor di salto in alto e la medaglia di bronzo dei Mondiali al coperto gareggeranno domenica 23 giugno a Opole, in Polonia, all’Opole High Jump Festival dalle ore 14. Con il 2,25 ...