Astronomia | la Via Lattea ha “ingoiato” un’altra galassia 10 miliardi di anni fa

Astronomia - Via Lattea : Gaia ha realizzato la prima misurazione diretta della barra di stelle : Gaia ha realizzato la prima misurazione diretta della barra di stelle della Via Lattea. La panoramica fa parte del secondo set di dati collezionati dal satellite Esa, che dà informazioni sulla luminosità, posizione e distanza di più di un miliardo di stelle presenti nella nostra galassia. Il catalogo di Gaia – spiega Global Science – per quanto dettagliato, è solo l’inizio: gli scienziati contano di poter migliorare ancor di più le ...

Astronomia : sonni tranquilli per il buco nero della Via Lattea : Si nasconde nel ‘cuore’ della Via Lattea, dove ha trovato le condizioni ideali per condurre una vita senza grandi scossoni, a differenza di tanti suoi simili: si tratta di Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio della nostra galassia, la cui serenità si deve all’influenza del campo magnetico situato nei suoi pressi. La scoperta, che getta nuova luce sulle differenze tra i buchi neri calmi e quelli attivi, è stata effettuata con ...

Astronomia : occhi puntati su un esopianeta extra large - partenza col “botto” per il gioviano caldo : occhi puntati su un esopianeta extra large che avrebbe preso una ‘scorciatoia’ temporale per raggiungere l’attuale stazza: il colosso in questione si chiama Ci Tau b, si trova a circa 450 anni luce di distanza dalla Terra nella costellazione del Toro e fa parte della famiglia dei gioviani caldi (Hot Jupiter). Il pianeta, che orbita intorno alla stella Ci Tau, è al centro di uno studio presentato ieri al 234° convegno dell’American Astronomical ...

Astronomia : misurato il buco nero della galassia NGC 4395 - vicina alla Via Lattea : E’ più piccolo di quanto si pensasse il buco nero della galassia NGC 4395, vicina alla Via Lattea. A prendere le misure dell’inquilino della galassia nana è stato un team di astronomi i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Astronomy. Per gli studiosi saper misurare la massa del mini buco nero al centro di NGC 4395 serve a mettere a punto le tecniche per determinare la massa di buchi neri supermassicci. “Capire se le galassie piccole o ...

Astronomia : un gelido “abbraccio” per il buco nero della Via Lattea : Si trova a circa 26mila anni luce dalla Terra, ha una massa pari a 4 milioni di volte quella del Sole e torna agli onori della cronaca per la scoperta di un disco di gas interstellare freddo che lo avvolge: il protagonista di un nuovo studio di Nature è Sagittarius A*, il buco nero super-massiccio che risiede nel ‘cuore’ della Via Lattea. La scoperta – riporta Global Science – è stata effettuata da un team di astronomi statunitensi, ...

Astronomia - gli eventi top del mese di Giugno : Giove e la Via Lattea protagonisti insieme al Solstizio d’Estate [INFO] : Giugno segna l’inizio dell’estate meteorologica nell’emisfero settentrionale e nonostante questo si traduca in notti più brevi, ci saranno molte cose da vedere nel cielo dopo che il sole sarà tramontato. Ecco allora i 3 eventi astronomici principali da segnare sul calendario di chiunque sia appassionato di Astronomia e osservazioni celesti. 10 Giugno: Opposizione di Giove Le brevi notti di Giugno appaiono come un ostacolo per gli appassionati, ...