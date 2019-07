Assunzioni Miur | in autunno concorso straordinario per 24 000 posti da insegnante

Assunzioni nel settore pubblico : entro luglio i bandi di Miur - Mibac e Giustizia : Il mese di luglio si prospetta come un mese pieno di novità per quanto riguarda le Assunzioni nel settore pubblico. entro la fine del mese, infatti, dovrebbero essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali che verranno attivati per reclutare nuovo personale da destinale al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dei Beni Culturali e al Ministero della Giustizia....Continua a leggere

Assunzioni 2019-2020 - esito incontro al Miur : i punti salienti - il 16/7 l’informativa : Lo scorso venerdì si è concluso l’incontro al Miur con i sindacati in merito alle Assunzioni scuola 2019/2020, di cui la CISL scuola ha fatto un resoconto. Gli argomenti erano: 1) definizione della circolare relativa alle operazioni di inizio anno scolastico; 2) costituzione dei “Gruppi per l’inclusione territoriale” (GIT), ex decreto legislativo 66/17. esito incontro al Miur Assunzioni scuola: i punti salienti Dall’incontro al Miur circa ...

Concorso per presidi va avanti - il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Miur. Bussetti : “Ora le Assunzioni” : E’ Stato sbloccato il Concorso per il reclutamento di 2050 dirigenti scolastici. Dopo che era Stato annullato dal Tar del Lazio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Miur e ha dato il suo via libera perché continuino le selezioni. La VI Sezione ha accettato, con due ordinanze gemelle, l’appello cautelare del ministero e ha sospeso, in attesa del merito, la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato il Concorso. La ...

Assunzioni 2019/20 - oggi 12 luglio incontro al Miur : Il prossimo incontro tra Miur e sindacati per discutere delle Assunzioni scuola 2019/20 è fissato ad oggi 12 luglio. Il ministro dell’Istruzione ha già annunciato che il Mef ha autorizzato le immissioni in ruolo per il prossimo anno. Sono: 44075 posti comuni; 14.552 posti di sostegno. Immissioni in ruolo: incontro al Miur del 12 luglio oggi di discuterà delle proposte che i sindacati hanno presentato al Miur per le Assunzioni ...

Assunzioni Ata - Sottosegretario al Miur illustra iter decreto stop appalti pulizia : Si è svolto oggi 9 luglio l’incontro dei lavoratori, rappresentati dal sindacato Usb, al Miur per il processo riguardante le Assunzioni Ata. La platea degli ex lsu Ata e appalti storici preme per la pubblicazione del decreto, che darà il via al concorso stop appalti di pulizia. Il Sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano ha illustrato l’iter del decreto. Assunzioni stop appalti di pulizia Ata: incontro Miur e Usb Dopo lo sciopero e ...