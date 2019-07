Assunzioni ATA 2019 20 | distribuzione 8 408 posti per profilo

Assunzioni scuola 2019/20 - posti disponibili docenti - educatori e ATA : le schede per provincia : Quali sono i posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20? Il sindacato FLC CGIL, dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità, ha realizzato delle schede analitiche suddivise per regione e provincia che illustrano i posti disponibili per il personale educativo, docenti e Personale ATA. I dati rielaborati sono quelli forniti dal Ministero dell’Istruzione. posti disponibili per le Assunzioni scuola 2019/20 Di seguito le schede con il ...

Assunzioni ATA - Sottosegretario al Miur illustra iter decreto stop appalti pulizia : Si è svolto oggi 9 luglio l’incontro dei lavoratori, rappresentati dal sindacato Usb, al Miur per il processo riguardante le Assunzioni Ata. La platea degli ex lsu Ata e appalti storici preme per la pubblicazione del decreto, che darà il via al concorso stop appalti di pulizia. Il Sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano ha illustrato l’iter del decreto. Assunzioni stop appalti di pulizia Ata: incontro Miur e Usb Dopo lo sciopero e ...

Concorso Ata stop appalti di pulizia : bando durante l’estate per le nuove Assunzioni : Arrivano novità sul Concorso Ata stop appalti di pulizia. Oggi 5 luglio è intervenuto nella sua pagina Facebook Luigi Gallo, presidente della VII Commissione Cultura della Camera, che ha dato delle informazioni sulla pubblicazione del decreto e del bando relativo alle 12mila assunzioni Ata da effettuare entro il 1° gennaio 2020. Gallo ha anche parlato dello scaldalo fatto dell’appalto Consip e di come venivano utilizzati i soldi destinati ...

Scuola - precariato e Assunzioni 2019/20 docenti e ATA ultime notizie : nuova interrogazione al ministro Bussetti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha reso noto il testo dell’interrogazione presentata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. L’esponente del partito pentastellato sta spingendo affinché si proceda all’assegnazione della metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente per ...

Bonus Sud per Assunzioni dal 1° gennaio 2019 : novità - durata - contratti - importo : Il Bonus Sud esteso alle assunzioni effettuate già dal 1° gennaio al 30 aprile 2019. È questa l’ultima novità inserita nel testo della legge di conversione del Decreto Crescita, che dovrà terminare il suo iter entro il 29 giugno. Qualora il provvedimento dovesse essere approvato e convertito senza modifiche, questa sarà una importante novità per l’incentivo sviluppo Sud, che un precedente Decreto Anpal aveva voluto fosse destinato solo per le ...

Personale Ata 2019-2022 : 203 mila posti di lavoro - ecco le Assunzioni : Personale Ata 2019-2022: 203 mila posti di lavoro, ecco le assunzioni Nuove assunzioni per il Personale Ata nel triennio 2019-2022. Lo ha stabilito il Miur con apposito decreto che riporta le dotazioni organiche nel settore, che saranno poi ripartite tra le regioni, su decisione degli Uffici Scolastici Regionali stessi. Si parla di 203 mila posti di lavoro in arrivo nei prossimi 3 anni scolastici, con varie qualifiche e ripartizioni per ...