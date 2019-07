Ascolti TV | Domenica 21 luglio 2019 : Un Passo dal Cielo 4 - Pilar Fogliati e Daniele Lotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Fanny ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Elementary è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Poliziotto ancora in prova ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su ...

Top domenica Sky Sport : record Ascolti per Finale di Wimbledon : domenica da ricordare su Sky Sport con ascolti al top per il tennis e la Formula 1. Ieri, la Finale di Wimbledon Federer-Djokovic, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Wimbledon con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci dalle 15.10 circa alle 20.08 (la più lunga della storia...

Ascolti tv domenica 14 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 A un passo dal cielo 4 ha registrato 1.798.000 telespettatori, share 11.5%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.144.000 telespettatori, share 6.6%. Su Rai 3 Il film Black Butterfly ha registrato 1.150.000 telespettatori, share 6.7%. Su Canale 5 Il film Colpa delle stelle ha registrato 1.626.000 telespettatori, share 10.2%. Su Italia 1 Il film Poliziotto in prova ha registrato 898.000 telespettatori, share 5.4%. Su ...

Ascolti TV | Domenica 14 luglio 2019. Un Passo dal Cielo 11.5% - Colpa delle Stelle 10.2% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 1.798.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 Colpa delle Stelle ha raccolto davanti al video 1.626.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.144.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Poliziotto in prova ha intrattenuto 898.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 Black Butterfly ha raccolto davanti al video 1.150.000 ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 7 luglio : la replica di Un passo dal cielo 4 vince il prime time : La puntata in replica di Un passo dal cielo 4 su Rai 1 vince il prime time di domenica 7 luglio con 1 milione 949mila telespettatori, pari al 12.4% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la prima tv di Vittoria e Abdul ha raccolto davanti al video 2 milioni 22mila spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 i tre episodi di Streghe hanno avuto 688 mila spettatori (4.2%). Su Italia1 c’era un film, Come Ti Rovino le Vacanze, che è stato ...

Ascolti Tv Domenica 7 luglio : Un Passo dal Cielo su Rai 1 (12.4%) - male Streghe su Rai 2 (4.2%) : Ascolti Tv Domenica 7 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Vittoria e Abdul – Canale 5 – 2.02 milioni e 13.3%Un Passo dal Cielo 4 (replica) – Rai 1 – 1.95 milioni e 12.4%Quarto Grado – Rete 4 – 1.03 milioni e 7.8%Fightplan – Mistero in Volo – Rai 3 – 995 mila e 5.9%Come ti rovino le vacanze – Italia 1 – 967 mila e 5.9%Streghe 1a Tv – Rai 2 – 688 mila e 4.2%Atlantide – La7 – 445 mila e 3.2%Italia’s Got Talent – Tv8 ...

