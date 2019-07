Arriva l’app che cancella le persone dalle tue foto

Arriva l’app contro lo spreco alimentare : 150 mila iscritti in pochi mesi : Una app per abbattere lo spreco alimentare, incoraggiando i clienti ad acquistare prodotti freschi sia nella grande distribuzione che nelle botteghe storiche. Si chiama Too Good To Go ed è il nuovo modo per evitare lo spreco di cibo, una applicazione per smartphone ideata in Danimarca e appena Arrivata a Genova, dopo l’arrivo in Italia a fine marzo di quest’anno dove ha già coinvolto milano, Torino, Bologna, Firenze e Verona, ...

Arriva l’applicazione del telefono che ti insulta quando non vai in palestra : Andare in palestra non è mai stato il tuo forte, ma sei determinato a perdere peso? Non preoccuparti, da oggi c’è un’applicazione, scaricabile gratuitamente, che ti sprona a non perder tempo… L'articolo Arriva l’applicazione del telefono che ti insulta quando non vai in palestra proviene da Essere-Informati.it.

Prime Day - Arriva il buono sconto da 10€ se scarichi l’app Amazon : Il Prime Day 2019 sta per arrivare, e Amazon ha lanciato una speciale promozione per chi utilizza la sua app: effettuando un primo accesso con l'app Amazon Shopping entro il 14 luglio, gli utenti riceveranno un buono sconto da 10€ da spendere entro la fine del mese. Ecco come approfittare dell'offerta e tutto ciò che c'è da sapere sulla promozione in vista del Prime Day.Continua a leggere

Xiaomi Mi 9T sta Arrivando sullo store ufficiale - intanto l’app regala 5 euro di sconto : Xiaomi Mi 9T è in arrivo sullo store ufficiale insieme ai nuovi prodotti presentati, intanto la relativa app permette di ottenere 5 euro di sconto. L'articolo Xiaomi Mi 9T sta arrivando sullo store ufficiale, intanto l’app regala 5 euro di sconto proviene da TuttoAndroid.

L’app di TIMVISION Arriva ufficialmente su Amazon Fire TV Stick : TIMVISION, la nota TV on demand di TIM, arriva ufficialmente su Amazon App Store. L'articolo L’app di TIMVISION arriva ufficialmente su Amazon Fire TV Stick proviene da TuttoAndroid.