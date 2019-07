Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 22 luglio 2019) Sta spopolando in questi giorni la notizia riguardante il possibile arrivo digià nel, con una pagina Facebook che avrebbe addirittura lanciato un evento per la sua apertura prevista nel mese di giugno. Ovviamente da canali ufficiali al momento non giungono conferme su questa storia, ragion per cui ho deciso di scavare più in profondità per vederci chiaro, nel tentativo di darvi un contributo più preciso. Anche perché sui social se ne parla davvero tanto. Plausibile l'arrivo di? Dalle ricerche ho effettuato credo sia più probabile che quella in circolazione sia una. L'ennesima riguardante questo brand, dopo quella dei finti biglietti omaggio assegnati agli utenti tramite fantomatici concorsi che abbiamo trattato prontamente sulle nostre pagine. La stessa fonte, in questo caso, parla di un anonimo assessore della Regione Lazio che ...

OptiMagazine : Arriva Disneyland a Roma nel 2020, ma i rumors sanno di bufala - marco_to66 : RT @ibradiagne34: Come l'ultima volta che dovevo andare a Disneyland paris xuna settimana , arrivo alla stazione dopo Bardonecchia 'nn mi r… - lelevup : RT @ibradiagne34: Come l'ultima volta che dovevo andare a Disneyland paris xuna settimana , arrivo alla stazione dopo Bardonecchia 'nn mi r… -