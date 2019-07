Arata millanta o Salvini nasconde qualcosa? L' imprenditore | Il vicepremier ha

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un altrotore? In una intercettazione trascritta nell’informativa di 310 pagine della Dia di Trapani Paolo, l’ritenuto il prestanome del re dell’eolico Vito Nicastri, fa riferimento a una “chiamata” che ilMatteoavrebbe fatto a “casa nostra”. La Dia, riporta Repubblica, ha precisato che non sono state “registrate interlocuzioni telefoniche fra”, ma dalle parole dell’emerge la pressione fatta, per vie traverse, sul leader della Lega per la nomina dell’ex sottosegretario Armando Siri nella squadra dell’esecutivo gialloverde all’alba del contratto di governo stipulato da Luigi Di Maio e. Naturalmente, Siri andava piazzato sui temi energetici, settore - quello delle rinnovabili - in cui operavae, per interposta persona, ...

