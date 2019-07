Apex Legends avvisa i furbetti | vietato usare mouse e tastiera su console?

Respawn sta studiando un modo per capire se i giocatori di Apex Legends su console utilizzano mouse e tastiera : Respawn ha confermato di essere al lavoro per trovare un modo che riesca a scovare quei giocatori di Apex Legends su console che usano mouse e tastiera. In seguito ad una serie di segnalazioni di diversi utenti, lo studio di sviluppo ha deciso di focalizzarsi su questo aspetto che, secondo quanto pubblicato nel post su Reddit, non verrà tollerato."La nostra posizione su chi utilizza mouse e tastiera da console? Sarò breve: non lo tolleriamo", ha ...

Apex Legends riconoscerà gli utenti che barano e li farà giocare solo tra loro : (Foto: EA) Quale migliore punizione per i cheater se non quella di farli giocare soltanto tra loro? Sul popolare titolo Apex Legends saranno infatti introdotte nuove funzioni che rileveranno in modo più preciso i bari, che saranno esclusi dalla competizione con gli onesti e lasciati a competere tra loro e con i loro metodi al di fuori del regolamento. Lo studio di produzione Respawn Entertainment, parte di Electronic Arts, ha comunicato cosa ...

Apex Legends : Respawn assicura che la guerra ai cheater continua : In questo periodo Respawn Entertainment si sta dando molto da fare per contrastare i cheater che infestano il loro battle royale free to play Apex Legends. In effetti i rapporti parlano di un aumentano del fenomeno, specialmente nei giorni dopo il lancio della nuova modalità classificata.In un recente post su Reddit, la community manager Jay Frechette ha dichiarato che la compagnia continuerà a combattere i cheater con ogni mezzo possibile, ...

Titanfall invade Apex Legends Stagione 2 : armi e oggetti a tema in arrivo? : Con Apex Legends Stagione 2, gli sviluppatori di Respawn Entertainment hanno cercato, a partire dal 2 luglio, di dare un deciso innesto vitale al proprio Battle Royale, disponibile per il download gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Una missione che, dal punto di vista contenutistico, è assolutamente riuscita, con la seconda Stagione ad aver rinnovato una formula divenuta già stantia. Il tutto grazie ad un nuovo personaggio giocabile - la ...

Un cheater di Apex Legends viene bannato in diretta mondiale : il video : Guerra aperta e serratissima ai cheater di Apex Legends! Questo avevano promesso in passato gli sviluppatori di Respawn Entertainment per il loro Battle Royale, disponibile per il download gratuito tanto su PC quanto sulle console di ultima generazione a marchio Sony e Microsoft - quindi PlayStation 4 e Xbox One. Una dichiarazione d'intenti che si è fatta assai reale nel corso di una recente e movimentata diretta streaming, in cui proprio un ...

Borderlands 3 avrà un sistema di segnalazione simile a quello di Apex Legends ed altre funzionalità dedicate all'accessibilità : Gearbox, sviluppatore del prossimo Bordelands 3, ha pubblicato nel dettaglio i modi in cui rendere la modalità co-op più accessibile nel suo prossimo shooter.Come riporta VG247, il gioco avrà un sistema di segnalazione simile a quello di Apex Legends. Questo sistema permetterà di contrassegnare nemici, PNG, loot e diverse posizioni all'interno delle mappe, in modo da evitare di chattare con giocatori casuali.altre funzionalità per quanto ...

Guida Apex Legends Stagione 2 : Wattson - come utilizzare al meglio la nuova Leggenda : Finalmente Respawn Entertainment ha reso disponibile Apex Legends Stagione 2 per tutti i giocatori su PC, PlayStation 4 e Xbox One. come il nome suggerisce, si tratta della seconda Stagione della Battaglia Reale a marchio Electronic Arts, tanto desiderata quanto necessaria per dare uno scossone al titolo e rimetterlo fianco a fianco al rivale diretto Fortnite. Apex Legends Stagione 2 fa dunque rima con novità, che dal 2 luglio animano il ...

Apex Legends : numeri sottotono per la Stagione 2 - calano le azioni di EA : La Stagione 2 di Apex Legends è iniziata pochi giorni fa registrando su Twitch numeri nettamente inferiori rispetto a quelli visti nelle prime settimane di vita del battle royale di Respawn Entertainemnt ed EA.Come riporta Wccftech, dagli oltre 100.000 spettatori medi registrati in media durante il mese di marzo si è passati ai circa 50.000 al debutto della seconda Stagione, scendendo a poco più di 25.000 nei giorni successivi. numeri in ogni ...

La Stagione 2 di Apex Legends non conquista Twitch : persa la sfida con Fortnite? : La Stagione 2 di Apex Legends è finalmente entrata nel vivo lo scorso 2 luglio, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per la gioia di quanti non vedevano l'ora di abbracciare tutte le novità promesse all'E3 2019 di Los Angeles dagli sviluppatori di Respawn Entertainment e dal pubisher Electronic Arts. La Battle Royale dagli stessi autori di Titanfall e del futuro Star Wars Jedi Fallen Order - in uscita a novembre - si è infatti ravvivata con molti ...

Apex Legends : in regalo per gli abbonati a Twitch Prime due skin per Wattson ed L-Star : Ora che la Stagione 2 di Apex Legends è finalmente online, qual modo migliore per iniziare a scalare la classifica sfoggiando un nuovo look?Ebbene, come riporta VG247, gli abbonati a Twitch Prime possono accaparrarsi il primo dei quattro pacchetti disponibili a titolo gratuito dedicato al Battle Royale di Respawn. La prima serie di skin è incentrata su Wattson e la nuova arma L-Star, entrambi annunciati durante l'EA Play di quest'anno.Tutto ...

Apex Legends - Battle Charge : tutti i dettagli della Stagione 2 tra Wattson - Modalità Classificata e non solo : Apex Legends Season 2 - Battle Charge è finalmente arrivato e Kings Canyon non sarà mai più lo stesso. Nuovi contenuti e modi di vivere il campo di battaglia, un'inedita mappa di Kings Canyon, l'esordio della Leggenda Wattson, il debutto della Modalità Classificata, un nuovo Pass Battaglia, il devastante L Star LMG e molto altro. Ecco il comunicato ufficiale:Un'oscura figura ha abbattuto la Repulsor Tower e gli Apex Games si sono dovuti ...

Stagione 2 di Apex Legends iniziata : ecco tutte le ricompense del Pass Battaglia e gratuite : La Stagione 2 di Apex Legends è finalmente entrata nel vivo, per la gioia di tutti quei giocatori che ancora si dilettano con la Battaglia Reale confezionata dai ragazzi di Respawn Entertainment - gli stessi a cui si deve la saga di Titanfall e il futuro action adventure Star Wars Jedi Fallen Order. E lo ha fatto nella giornata di ieri, 2 luglio, su tutte le piattaforme, quindi PC, PlayStation 4 e Xbox One, come già annunciato dal publisher ...

Apex Legends : Via alla seconda Stagione : Battle Charge è finalmente arrivato e Kings Canyon non sarà mai più lo stesso. Nuovi contenuti e modi di vivere il campo di battaglia, un’inedita mappa di Kings Canyon, l’esordio della Leggenda Wattson, il debutto della modalità Classificata, un nuovo Pass Battaglia, il devastante L Star LMG e molto altro. Un’oscura figura ha abbattuto la Repulsor Tower e gli APEX Games si sono dovuti ...

Al via Apex Legends Stagione 2 il 2 luglio : orario - tutte le novità e come funzionano : Tutto è pronto, Apex Legends Stagione 2 sta per scendere in campo, intenzionato a ringalluzzire gli animi di tutti i giocatori che ancora popolano i server della Battaglia Reale a marchio Respawn Entertainment e Electronic Arts. Una Stagione - intitolata Alta Tensione - assolutamente necessaria in questo periodo storico, presentata dal palco dell'EA Play 2019 in quel di Los Angeles, e al debutto proprio nella giornata di oggi, 2 luglio 2019. ...