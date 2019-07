Antonella Clerici pazza del nuovo libro della Lucarelli | “Condivido tutto”

Antonella Clerici legge Selvaggia Lucarelli/ Foto : 'Tutta la vita in salumeria!' : Antonella Clerici legge 'Falso in bilancia', il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli. Così dichiara: 'Condivido tutto, viva il salumiere!'

Antonella Clerici e frecciatina alla Rai : Senza lavorare vengo pagata! : Quest’anno Antonella Clerici è rimasta esclusa dalla Rai, anche se lei ha un cospicuo contratto che la lega alla tv pubblica fino all’estate 2020. Per questo motivo, anche Senza lavorare, continua a percepire un cospicuo stipendio Senza nemmeno comparire in televisione e non avrà alcun programma in tv almeno fino alla prossima primavera, nel frattempo, il suo cospicuo contratto con la Rai rimanga perfettamente in essere, in quanto scadrà solo ...

Antonella Clerici sarò pagata senza lavorare : Antonella Clerici è rimasta esclusa completamente dai palinsesti Rai, anche se la conduttrice ha un cospicuo contratto che la lega alla tv pubblica fino all’estate 2020. Per questo motivo, anche senza lavorare, continua a percepire un cospicuo stipendio senza nemmeno comparire in televisione e non avrà alcun programma in tv almeno fino alla prossima primavera, nel frattempo, il suo cospicuo contratto con la Rai rimanga perfettamente in essere, ...

“Bentornata Antonella Clerici”. Scaricata poche settimane fa - ora torna in sella : Antonella Clerici pronta a tornare in tv. Dopo la presentazione del palinsesto per la nuova stagione che di fatto la escludeva dalla Rai, si aprono nuovi scenari per l’amata conduttrice. Con il passare delle settimane infatti aumentano le possibilità di rivedere sul primo canale nazionale Miss Italia. Lo storico concorso nazionale di bellezza negli ultimi sei anni è stato ospitato da La7 dopo che, nel 2013, la Rai di Anna Maria Tarantola, Luigi ...

Miss Italia torna su Rai1 condotto da Antonella Clerici? Gossip e Novità : Miss Italia da La7 torna su Raiuno? Le ultime news sullo storico concorso di bellezza Sembra sempre più certa la possibilità di un ritorno di Miss Italia su Raiuno. Lo storico concorso nazionale di bellezza negli ultimi sei anni è stato ospitato da La7 dopo che, nel 2013, la Rai di Anna Maria Tarantola, Luigi […] L'articolo Miss Italia torna su Rai1 condotto da Antonella Clerici? Gossip e Novità proviene da Gossip e Tv.

“Cellulite e grasso”. Antonella Clerici - le foto al mare scatenano : bocciata alla prova costume : Nelle ultime ore sia sui social che in alcuni magazine di gossip sono state pubblicate delle foto di Antonella Clerici in vacanza al mare con la figlia Maelle. Secondo il settimanale ”Di Tutto”, la prova costume della conduttrice non è stata superata. Troppo cellulite? Può darsi ma questo non significa che la Clerici non sia una bella donna. Sempre secondo il settimanale di gossip che l’ha immortalata al mare, Antonellina è ...

Quanto guadagna Antonella Clerici in Rai : stipendio senza lavorare : Quanto guadagna Antonella Clerici in Rai: stipendio senza lavorare Antonella Clerici è al momento esclusa dai palinsesti Rai ma continua a percepire uno stipendio importante. La prima a lamentarsi della situazione è proprio la rinomata conduttrice: intanto, Mediaset e, soprattutto, La7 le fanno la corte. Antonella Clerici: contratto da più di un milione di euro Dopo l’esperienza di Portobello, non andata bene, e quella di Sanremo ...

Antonella Clerici in piscina con la figlia Maelle - relax dopo la delusione dalla Rai : Bellissima l'immagine della conduttrice che si rilassa in piscina insieme all'adorata Maelle, la figlia nata dalla relazione con Eddy Martens: "Colori diversi stesso cuore". La Clerici si gode l'estate in famiglia, dopo la delusione per la sua esclusione dal palinsesto Rai della prossima stagione.Continua a leggere

Rai - Antonella Clerici : perché non è uno scandalo se sta ferma un turno : Il primo pensiero che viene in mente, sapendo di guadagnare in un anno oltre un milione di euro (1.2 per la precisione) senza dover lavorare, è scontato: tutti vorrebbero essere nei panni di Antonella Clerici, snobbata dalla Rai rea secondo la presentatrice di non averle affidato nessuna trasmission

Antonella Clerici/ 'La Rai rispetti i contratti' - il web si schiera con lei : Antonella Clerici esclusa dai palinsesti Rai 2019/2020: 'vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte'. Il web dalla sua parte.

Antonella Clerici contro direttore Rai1 De Santis : "Io vista come una da piazzare - non come cavallo su cui puntare" : "Ci sta che un direttore decida di cambiare. Ma qui ci sono anche due aspetti da valutare: c'è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l'azienda". Lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera Antonella Clerici, esclusa dai palinsesti autunnali della Rai.La conduttrice ha fatto notare che "ho ancora un anno di contratto, ma non mi piace ricevere il bonifico mensile senza fare niente: io voglio ...

Antonella Clerici dispiaciuta si sfoga contro la Rai : “Pagata senza lavorare” : Antonella Clerici rompe il silenzio dopo l’esclusione dai palinsesti Rai: il dispiacere e lo sfogo della conduttrice Antonella Clerici, storico volto della tv pubblica e tra le conduttrici più amate d’Italia, come ormai ben sappiamo, non sta vivendo un momento professionale particolarmente brillante. Se la sfera sentimentale va a gonfie vele, non si può dire […] L'articolo Antonella Clerici dispiaciuta si sfoga contro la Rai: ...

Antonella Clerici delusa dalla Rai : “Dispiaciuta - più che arrabbiata” : Antonella Clerici fuori da Rai1? “Mi sento più sopportata che supportata!” Ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera Antonella Clerici che, com’è noto da tempo, è fuori dai palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. Nessun programma per lei, vista la non riconferma di Portobello e la cancellazione inaspettata di Sanremo Young. E nell’intervista rilasciata alla testata succitata, la conduttrice ha ...

Antonella Clerici senza un programma per la prossima stagione : 'Io voglio lavorare' : Amareggiata e delusa: è questo lo stato d'animo della conduttrice televisiva Antonella Clerici, che, nonostante abbia ancora un anno di contratto con la Rai, non ha ancora avuto un programma per la prossima stagione. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Clerici ha detto che oramai, dalle parti di viale Mazzini, si sente più sopportata che sopportata. La donna è molto dispiaciuta per il comportamento che l'azienda ...