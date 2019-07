Angelo Vassallo | nove anni dopo continuiamo a chiedere verità e giustizia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Siamo a ridosso del nonoversario dell’omicidio di, il sindaco pescatore di Pollica, cittadina adagiata tra mare e collina nel meraviglioso parco del Cilento in Campania.fu ucciso la sera del 5 settembre 2010 da mano ancora ignota che gli tese un agguato sulla via di casa, scaricandogli addossocolpi di pistola. Un’esecuzione compiuta certamente da mano esperta nell’uso delle armi ed anche nell’organizzazione della fuga e della cancellazione di prove. Un delitto politico il cui movente specifico non è finora emerso, dal momento che non c’è ancora un colpevole e nemmeno un mandante, ma che si colloca senza alcun dubbio in una logica mafiosa di eliminazione di un ostacolo molto duro sulla strada della penetrazione criminale in una zona della Campania, relativamente fuori ma non lontana, dai grandi traffici illegali di droga e di molte altre attività ...

