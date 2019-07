Andrea Damante e l’ex Madre Natura | cala silenzio | i due distanti

Andrea Damante e Sara Croce/ Vacanze da "single"? Lei in America lui in studio… : Andrea Damante e Sara Croce, Vacanze separati? Gli ultimi gossip sull'ex tronista di Uomini e Donne e la giovane modella.

La sorella di Giulia De Lellis "preferisce" Andrea Iannone : frecciatina a Damante? - : Marina Lanzone Interrogata dai suoi follower, alla domanda “che rapporto hai con Andrea Iannone?”, Veronica De Lellis avrebbe risposto: “È il mio preferito in assoluto”. Un’affermazione piuttosto esplicita Ha tutta l’aria di essere una frecciatina il commento che la sorella di Giulia De Lellis, Veronica, ha messo in risposta a una sua storia Instagram. A chi era indirizzata? Probabilmente all’ex fidanzato dell’influencer, Andrea ...

Andrea Damante in Don Matteo 11 su Rai1 - l’ex tronista corteggia Anna tra la gelosia del PM Nardi : trame 18 e 25 luglio : Che ci fa Andrea Damante in Don Matteo 11? L'ex tronista ha debuttato nella fiction lo scorso anno in qualità di guest star del dodicesimo episodio della stagione undici. Il ruolo è quello di un aitante concorrente di un reality show che corteggerà la 'Capitana' Anna, e questo scatenerà la gelosia del PM Nardi, non indifferente al nuovo look della donna. Si parte con l'episodio 11x11, in onda stasera 18 luglio, dal titolo "Ancora bambina", di ...

Uomini e Donne - Andrea Damante lancia la nuova challenge estiva #thinkaboutchallenge : Andrea Damante, diventato famoso al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a Temptation Island nel 2015 e poi a Uomini e Donne come tronista, dopo aver pubblicato il suo nuovo singolo musicale "Think about", tramite il suo profilo Instagram ha lanciato la nuova challenge dell’estate: "#thinkaboutchallenge" invitando tutti i suoi followers, ma non solo, a ballare, a divertirsi e a farlo come più preferiscono, condividendo i video ...

Andrea Damante è ovunque! Sara Croce è negli Usa e pensa all'ex tronista : La bionda madre natura di Ciao Darwin è a Los Angeles e scrive di Andrea Damante, in un messaggio pubblicato tra le sue Instagram stories. Dopo aver ufficializzato la sua rottura con Giulia De Lellis, l'ex tronista di Uomini e donne, Andrea Damante, è tornato al centro del gossip. A far parlare del bel deejay veronese è, nelle ultime ore, un'Instagram story pubblicata da Sara Croce, che testimonierebbe il gossip lanciato da Chi ...

Andrea Damante : guarda il video di “Think About” con Malu Trevejo : Take a look ;) The post Andrea Damante: guarda il video di “Think About” con Malu Trevejo appeared first on News Mtv Italia.

Andrea Damante e Sara Croce : dove e come si sono conosciuti : Com’è nata la storia d’amore tra Andrea Damante e Sara Croce Andrea Damante ha voltato pagina. Dopo la delusione avuta con Giulia De Lellis, che gli ha preferito Andrea Iannone, l’ex tronista di Uomini e Donne si è consolato con Sara Croce. Il deejay veronese e la Madre Natura di Ciao Darwin si frequentano ormai […] L'articolo Andrea Damante e Sara Croce: dove e come si sono conosciuti proviene da Gossip e Tv.

Andrea Damante : dopo la delusione per Giulia De Lellis - si consola con Sara al mare : Andrea Damante ha un nuovo amore: il numero di "Chi" che è uscito il 10 luglio, infatti, dedica un ampio servizio al tronista e alla ragazza che gli ha restituito il sorriso dopo l'addio di Giulia De Lellis. Alla rivista di gossip che l'ha interpellato sul rapporto che è nato con Sara Croce, il dj ha fatto sapere di avere intenzioni serie e di voler trascorrere più tempo possibile con la modella. La reazione di Damante alla coppia De ...

