Anche Android finalmente aiuterà gli utenti a trovare gli auricolari smarriti

C'è Android Q DP3 per OnePlus 7 Pro - 6T e 6 - ma il "re" è OnePlus 7 che riceve Anche una OxygenOS stabile : Per una ragione o per un'altra, per chi stringe tra le mani un OnePlus 7 sarà difficile cedere alla noia. Ma le novità riguardano pure OnePlus 7 Pro, 6T e 6

E Anche LG V30 ottiene una versione beta di Android 9 Pie : ecco com'è in video : Ad oggi sono ancora tantissimi gli smartphone che devono ricevere Android 9 Pie e tra questi vi è pure LG V30 ThinQ, che ha ricevuto una versione beta dell'OS

Google Assistant ora parla italiano Anche sulle TV senza Android - mentre Google Fit sembra ormai abbandonato al suo destino : Google Assistant supporta ora l'italiano anche sulle TV senza Android, mentre Google Fit ha smesso di funzionare per molti utenti e non sembra arrivare alcun tipo di aggiornamento.

Vodafone rende disponibile l'assistente digitale TOBi Anche in versione RCS per Android : Vodafone ha deciso di rendere disponibile anche in versione RCS, per i soli utenti Android, il proprio assistente digitale TOBi.

Xiaomi Mi CC9 (Anche Meitu Edition) e Mi CC9e ufficiali con ottimi prezzi e un sapore di Android One : Xiaomi ha ufficialmente presentato gli smartphone Xiaomi CC9 e CC9e, i primi realizzati in collaborazione con il produttore Meitu.

Magisk ora funziona Anche su Pixel 3 XL con Android Q Beta 4 : John Wu ha eseguito con successo il root della partizione logica su Android Q: il pieno supporto di Magisk alla nuova versione del robottino verde è quindi ancora una volta garantito.

Google accusata di abuso di posizione dominante per Android Anche in India : Stando a quanto riportato da Reuters, le autorità Indiane ritengono che Google abbia abusato della propria posizione dominante nel Paese asiatico

Tetris royale sbarca Anche su dispositivi Android e iOS : Il battle royale è la modalità di gioco più popolare del momento, e ora sbarca anche su dispositivi mobili con la nuova iterazione di Tetris royale.Come riporta Polygon, Tetris royale è una variante del celebre gioco classico ma in salsa battle royale, ed è disponibile ora anche su dispositivi mobili Android e iOS e permette fino a 100 giocatori di sfidarsi fino all'ultimo cubetto.A dire il vero questa non è la prima volta che il battle royale ...

WhatsApp abbraccia altre funzioni di Android : ecco il PiP - Anche in background : La versione 2.19.177 d WhatsApp Beta introduce una versione aggiornata del picture-in-picture, che permette di vedere i video anche con l'app in background.

Anche OPPO Reno assaggia Android Q in versione beta : Buone notizie per gli utenti che hanno acquistato OPPO Reno: come promesso, è finalmente arrivato il supporto alla versione Developer Preview di Android Q

Anche il Samsung Galaxy A7 (2017) potrebbe aggiornarsi ad Android 9 Pie : Sebbene il Samsung Galaxy A7 (2017) abbia già ricevuto due major update, ci sono buone possibilità che venga aggiornato Anche ad Android 9 Pie

Android Q Beta 4 è qui per i tutti Pixel - Anche 3a : ecco novità e download : Google ha rilasciato la quarta Beta di Android Q, per tutti gli smartphone della gamma Pixel. Le API sono ora in versione definitiva e il SDK è ufficiale.

I nuovi sfondi di iOS 13 sono già disponibili al download Anche per gli utenti Android : iOS 13 include quattro nuovi sfondi, ognuno dei quali è disponibile in due varianti ottimizzate per i temi chiari e per quelli scuri. Si tratta di quattro varianti di colore dell'immagine "lava lamp" che combinano il bianco e il nero, il verde e il bianco, il blu e il bianco e l'arancione e il bianco.