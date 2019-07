Amministratore condominio | nomina e chi può essere incaricato La guida

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 22 luglio 2019)e chi può. LaDi seguito vediamo di capire meglio come funziona ladell’die chi, di fatto, puòto. Ecco allora le informazioni utili circa una figura con cui quasi tutti coloro che vivono in un(come inquilini o proprietari), debbono avere a che fare. Se ti interessa saperne di più sulla cosiddetta multae come funziona, clicca qui.: quali sono i requisiti In effetti dotarsi di undinon è, sempre e comunque, obbligatorio: lo è negli edifici in cui ci sono più di otto condomini. È obbligatorio, o per lo meno, sarebbe consigliabile avvalersi di unvalido e competente; non una persona scelta “a casaccio” per risparmiare denaro, bensì qualcuno capace di ...

AnCatDubh8 : @FPanunzi Oserei dire....che uno così non potrebbe fare l'amministratore di condominio....no no no - isa_bella62 : RT @LaMerlettaia: Temo che i mestieri più usuranti siano quelli dell’avvocato e dell’amministratore di condominio. - PascaliLuciana : RT @LaMerlettaia: Temo che i mestieri più usuranti siano quelli dell’avvocato e dell’amministratore di condominio. -