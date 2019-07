Amichevole Juventus-Inter in tv su Sportitalia il 24 luglio

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019)si troveranno l’una di fronte all’altra nell’national Champions Cup. Il derby d’Italia sarà di scena a Nanchino mercoledì 242019 alle ore 13.30. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-3 contro il Tottenham. L’esordio di Maurizio Sarri non è stato positivo, ma c’è da sottolineare come gli Spurs siano decisamente più avanti nella preparazione. Erik Lamela aveva portato in vantaggio gli inglesi nel primo tempo, dopodiché c’è stata la rimonta firmata da Gonzalo Higuaín e Cristiano Ronaldo nella ripresa. Lucas Moura ha ristabilito la parità poco dopo, prima che Harry Kane segnasse uno splendido goal da metà campo, evitando così i calci di rigore. Sconfitta anche per i nerazzurri di Antonio Conte contro il Manchester United per 1-0. Mason Greenwood ha realizzato la rete vincente. Anche in questo caso, la squadra italiana è apparsa decisamente imballata ...

