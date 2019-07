Amiche da morire | cast | trama e curiosità del film con Claudia Gerini

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 22 luglio 2019) Una commedia tutta al femminile dai risvolti thriller, scritta e diretta dall’esordiente Giorgia Farina, con un trio di attrici brilanti:dava in onda lunedì 22 luglio alle 21.15 su Rai1.datrailerdaIn un’imprecisata isola del sud Italia vivono Gilda, Olivia e Crocetta, tre donne diverse per carattere, comportamento e costume. Un fattaccio inatteso però le coinvolgerà tutte e tra loro nascerà un’amicizia solidale, forte e vivace, che le porterà a vincere i pregiudizi del paese e ad avviarsi sulla via del futuro.da, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore sono le tre attrici che danno voce e corpo a tre macchiette simpatiche ben caratterizzate, esiti stereotipati della società in cui vivono: la rubamariti disinibita, l’ingenua tradizionalista, la zitella maldestra e ...

