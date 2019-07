Amanda Knox lancia una raccolta fondi per il suo matrimonio | “Abbiamo speso tutto per il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) Ce la ricordiamo nella sua recente partecipazione al Festival della giustizia penale, a Modena. E ora, attraverso il sito che gestisce insieme al futuro marito Chris Robinson, fa sapere che la coppia hatutti i propri risparmi per il viaggio in Italia, viaggio che è servito a realizzare un loro progetto. “Con poco tempo per pianificare e nessun sostegno finanziario, abbiamo dovuto spendere i nostriper ilin questo impegnativo e importante viaggio. Ne è valsa la pena.ha raggiunto i cuori di molte persone e ha guarito un po ‘di se stessa”. La comunicazione non è fine a se stessa: laha infatti aperto un crowdfunding per raccogliere soldi proprio per il suo, che definisce “il miglior party di sempre”.e Chris si sposeranno in America con un ricevimento a tema spaziale. L'articolo ...

