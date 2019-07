Amadeus verso Sanremo 2020? Fiorello scatena i fan su i social

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Carlo Lanna Non si placano i rumor su una probabile conduzione didi, suia rincarare la dose ci pensaDa diversi mesi si incorre un rumor che, purtroppo, ancora non ha trovato nessun fondamento. In merito alla conduzione di, al posto di Claudio Baglioni potrebbe subentrare. La notizia è circolata già alla presentazione dei palinsesti Rai, ma per ora non c’è nessuna ufficialità. Ci pensaa gettare benzina sul fuoco. In una diretta su Instagram, condivisa di recente con i suoi fan, il celebre showman ammette cheè stato seriamente preso in considerazione per la prossima edizione di. L’ipotesi si è fatta ancora più concreta dopo che Giovanna Civitillo, moglie di, aveva postato sul suo profilo una foto del marito insieme al suo amico e collego in cui sono stati ritratti molto sorridenti e ...

IlContiAndrea : E #Amadeus fu. Come è giusto fosse. Conduzione e direzione artistica. #Sanremo2020 dal 4 all’8 febbraio - Gioelisa : RT @IlContiAndrea: E #Amadeus fu. Come è giusto fosse. Conduzione e direzione artistica. #Sanremo2020 dal 4 all’8 febbraio - reale_official : RT @GiusCandela: IL REBUS #SANREMO2020 VERSO LA SOLUZIONE: QUASI FATTA PER AMADEUS. L'ONDA MEDIATICA AVREBBE CONVINTO SALINI, SPINTO ANCHE… -