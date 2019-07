Alvino a Kiss Kiss Napoli | “Il Napoli ha mandato un segnale forte | ecco cosa mi aspetto

Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli detta le proprie condizioni - non ha bisogno di fare cassa” : Carlo Alvino, noto giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando il mercato in casa azzurra : “Non solo entrate, il Napoli è concentrato anche sulle cessioni per sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. Verdi? Per me il Napoli non lo venderá se non sarà pagato il giusto, il Napolo detta le sue condizioni, stesso discorso vale per Mario Rui, su cui c’è il Torino, ma se Cairo non ...