Alpinista Francesco Cassardo recuperato dall' elicottero | è in salvo

È in salvo Francesco Cassardo - l’ Alpinista ferito in Pakistan «Non lasciarmi qui solo» «Ti porto a casa - promesso» : L’elicottero messo a disposizione dalle autorità pachistane è decollato da Islamabad alle 3 ore italiane, le 6 locali, alla volta del Gasherbrum VII

Gasherbrum - corsa contro il tempo per salvare l’Alpinista italiano Francesco Cassardo precipitato per 500 metri : “sembra un incubo” : E’ corsa contro il tempo per salvare Francesco Cassardo, l’alpinista italiano 30enne rimasto ferito sul monte Gasherbrum VII, in Pakistan. Il giovane piemontese, un medico di Rivoli, e’ precipitato per 500 metri ed e’ stato soccorso dal compagno di cordata Cala Cimenti che gli e’ rimasto accanto per un’intera notte. I due sono stati raggiunti a quota 6.300 metri da altri quattro alpinisti, il russo Denis ...