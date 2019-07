Alleanza Pd-M5S Per Dario Franceschini si può fare | Insieme per difendere certi

M5s azzoppa sul nascere l'ipotesi di un'Alleanza con il Pd : Luigi Di Maio smentisce il ribaltone e azzoppa sul nascere le voci di un’alleanza con il Partito democratico, che forse una parte del Movimento 5 Stelle in fondo auspica. Ma il capo politico mette tutto a tacere in fretta e furia con toni durissimi. Anzi, il sospetto tra i vertici è che sia stata la Lega ad alimentare questi rumors per distogliere l’attenzione dai fondi russi. Così il vicepremier grillino si consulta ...

M5s - la nuova organizzazione parte da elezione di “facilitatori”. Poi mandato zero nei Comuni e Alleanza con le civiche : La nuova organizzazione del Movimento 5 stelle sarà affidata alla figura dei “facilitatori”: ci saranno 16 o 18 persone a livello nazionale che si occuperanno dei vari temi cari al M5s e pure di questioni legali, Comunicazione e organizzazione interna. A loro si affiancheranno altri “facilitatori” su base regionale. L’annuncio di Luigi Di Maio è arrivato dopo le decine di assemblee sul territorio, nel corso delle ...

“M5s e Lega? Un’Alleanza strutturale”. Così abortisce l’intesa tra Fico e il Pd : Roma. Quegli abbozzi primordiali di possibili intese tra M5s e Pd, gli stessi a cui forse il sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora ha provato a dare sostanza con una improvvida intervista, abortiscono a metà pomeriggio nel mezzo del Transatlantico, nella voce riflessiva di Emilio Carelli. “Ma

Milano Pride - sfilano anche esponenti M5s. Polemiche al corteo : “Incoerenti - sciolgano Alleanza con Lega razzista” : “Se il M5S vuole essere coerente, dovrebbe sciogliere l’alleanza con la Lega che è un partito razzista”. La presenza del Movimento 5 Stelle al Pride di Milano ha creato Polemiche all’interno del corteo milanese. L’accusa principale è quella della “complicità” con le politiche a difesa della “famiglia tradizionale” della componente leghista del governo. Un’accusa alla quale l’eurodeputata Eleonora Evi, in piazza insieme alla consigliera ...

Matteo Renzi al Pd : "M5S non è sinistra - Alleanza fatela senza di me" : Salvini e Di Maio? “Cialtroni e incapaci”. Conte? “Inesistente e imbarazzante”. Matteo Renzi attacca il Governo del cambiamento, quello che “ha bloccato il Paese e sta portando l’Italia a una stagnazione molto pericolosa”, dice l’ex premier ospite alla Repubblica delle Idee a Bologna. “Sono degli incapaci, dei cialtroni”. L’ex segretario del Pd avvisa i suoi compagni di ...

“Per ora è impossibile”. Il verde Lamberts esclude l’Alleanza con il M5S : Milano. “Un gruppo con i Cinque stelle? Al momento è impossibile”. Lo dice chiaro e con grande conoscenza delle intricate cose della politica italiana Philippe Lamberts, copresidente del gruppo dei Verdi al Parlamento europeo. “Ci sono stati contatti, certo, ma per ora la strada è sbarrata. Lo dico

Per Luca Bergamo "l'Alleanza tra M5s e Lega non funziona più” : Roma. “Credo proprio che adesso il Movimento cinque stelle debba voltare lo sguardo da un’altra parte. So che non spetta a me dirlo. Ma deve partire un confronto, sia dentro il Movimento sia dentro il Pd”. E le parole che consegna al Foglio, nelle ore di massimo tramestio dentro al governo Legastell

M5S : promesse disattese e Alleanza con la Lega - tra i molti vip delusi Galli Della Loggia : C'è attesa per conoscere quelle che saranno le conseguenze delle elezioni europee: si tratterà di un passaggio cruciale per capire quale è la direzione che sta prendendo il pensiero dei cittadini a livello europeo, ma soprattutto cosa accadrà in Italia. Non è ancora chiaro se i rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle siano burrascosi al punto da determinare una crisi immediata, tuttavia, esiste la possibilità che, in caso di mantenimento ...