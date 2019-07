Allarme bomba | evacuata sede Die Linke

Berlino - evacuata sede del partito Die Linke per Allarme bomba : la minaccia per mail : evacuata la sede centrale a Berlino del partito Die Linke, la formazione di estrema sinistra in Germania. Questa mattina negli uffici del partito è arrivata una mail con la minaccia di far esplodere l’edificio che si trova vicino ad Alexanderplatz con una bomba. Per precauzione la polizia ha ordinato a tutte le persone presenti di abbandonare la sede e sta “esaminando la serietà del messaggio”, come ha fatto sapere un ...

Belgrado - si invaghisce dell'hostess e per non farla partire lancia un Allarme bomba : Con una telefonata anonima Zoran N., di 65 anni, ha detto che sull'aereo Lufthansa diretto a Francoforte c'era un ordigno

Serbia - Allarme bomba : evacuato aereo Lufthansa Belgrado-Francoforte : All'aeroporto di Belgrado sono stati evacuati stamane 130 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio da un aereo Lufthansa in partenza per Francoforte in seguito a una notizia che segnalava...

Lufthansa - Allarme bomba aeroporto Belgrado : 135 persone a bordo : Lufthansa, allarme bomba aeroporto Belgrado: 135 persone a bordo I 130 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio sono stati fatti scendere dall'aeromobile Parole chiave: Lufthansa Belgrado ...

Napoli - Allarme bomba sulla metro : stop ai treni - era trolley dimenticato : allarme bomba sulla metropolitana Linea 1 di Napoli questa mattina. Chiuse per 50 minuti le stazioni di Chiaiano, Frullone e Piscinola. In realtà, da quanto si è evinto in seguito,...

FIRENZE ROCKS 2019/ Video : apertura Dream Theater - paura per Allarme bomba : FIRENZE ROCKS 2019 al via, Video: parte oggi la tre giorni in musica col metal dei Dream Theater e poi le esibizioni di Tool e Smashing Pumpkins

La polizia svedese ha sparato ad un italiano accusato di un falso Allarme bomba a Malmo : L'uomo è stato arrestato in circostanze non ancora chiare: nella città scandinava la tensione è massima dopo due esplosioni...

MotoGp – Paura al Mugello - valigetta sospetta : falso Allarme bomba al Gp d’Italia - i dettagli : falso allarme bomba al Gp d’Italia: valigetta sospetta crea scompiglio al Mugello, i dettagli Si è conclusa la prima mattinata di prove libere del Gp d’Italia: per quanto riguarda la MotoGp, nonostante il raffreddore, è Marc Marquez il leader della classifica delle Fp1, con Petrucci e Pirro al suo seguito, mentre gli altri italiani sono un po’ attardati. In attesa di scoprire se e come cambierà la situazione nel ...

Allarme rocce spaziali : la Terra rischia un “bombardamento regolare” dallo sciame meteorico delle Tauridi : Negli ultimi decenni, gli astronomi si sono chiesti se un vicino sciame di materiale che la Terra attraversa regolarmente possa contenere rocce in grado di creare un pericolo per gli abitanti del pianeta. Ora un team di ricercatori della University of Western Ontario sta chiedendo un’analisi più approfondita di questa area, ossia lo sciame meteorico delle Tauridi, che si prepara al suo passaggio più ravvicinato in oltre 40 anni in occasione ...