Alla Gran Madre arriva la reliquia di santa Bernadette

Migranti - Sos Mediterranée e Msf riprendono il soccorso in mare. Salvini attacca ong e scrive Alla Francia : “Non siamo campo profughi Ue” : La ong francese Sos Mediterranée e Medici senza frontiere sono tornati in mare con una nuova nave, la Ocean Viking, per riprendere la ricerca e il soccorso di Migranti nel Mediterraneo. Lo hanno reso noto oggi le organizzazioni, che fino al 2018 operavano sulla nave Aquarius. L’Ocean Viking batte bandiera norvegese e opererà con un equipaggio di 31 membri, tra cui 13 soccorritori di mare Sos Mediterranée e 9 membri di Msf. “Da un anno ...

Notte di tensione Alla protesta No Tav. Un grande falò e razzi contro la polizia : Un falò con fiamme alte quattro metri, il tentativo di forzare una cancellata, il lancio di grossi petardi e razzi di segnalazione nautica contro le forze dell’ordine. È stato il culmine della dimostrazione No Tav della scorsa Notte nei pressi del cantiere di Chiomonte, in Valle di Susa. Una ventina di attivisti sono stati identificati dalla Digos e verranno denunciati.“Forse pensavano di avere intimidito qualcuno con ...

Salvini - lettera sui migranti Alla Francia/ "Macron - Italia non è un campo profughi' : Salvini, la lettera sui migranti spedita alla Francia. Il titolare del Viminale alza la voce "L'Italia non è un campo profughi". Le sue parole

Brindisi - tre migranti in asfissia nella cella frigo di un tir dAlla Grecia : uno è grave : Chiusi all'interno della cella frigo di un tir appena giunto da Patrasso, sono stati scoperti e salvati dalla guardia di finanza

Matteo Salvini e i migranti - lettera di fuoco Alla Francia : "L'Italia non è più il vostro campo profughi" : "L'Italia non è più disposta ad accogliere tutti gli immigrati in arrivo in Europa". Matteo Salvini scrive una lettera di fuoco al francese Christophe Castaner, ministro degli Interni del governo di Emmanuel Macron. "Francia e Germania non possono decidere le politiche migratorie ignorando le richie

Cittadella - presentate le nuove divise : prima maglia granata - seconda giAlla - terza bianca [FOTO] : Il Cittadella ha presentato le nuove maglia per la prossima stagione. Ecco le maglie Mizuno per la stagione 2019/20! prima maglia granata, seconda gialla e terza bianca come da tradizione! Sono state svelate in anteprima questa sera durante la presentazione in Piazza Pierobon, tra qualche settimana sarà possibile acquistarle anche on-line nel CittaStore!L'articolo Cittadella, presentate le nuove divise: prima maglia granata, seconda ...

Insigne a Sky : “James o Pépé? I grandi campioni sono i benvenuti. Vogliamo lo scudetto - non pensiamo Alla Juve…” : Intervista Lorenzo Insigne capitano del Napoli Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky. Ha parlato del nuovo ruolo, dei tifosi presenti a di Dimaro, del mercato e la scommessa fatta con Mario Rui: “Ci sono più tifosi a Dimaro rispetto all’anno scorso e ci fa tanto piacere. L’appoggio dei tifosi è importante per noi e lavoriamo per dargli tante soddisfazioni. In tanti ...

Auto distrutte dAlla grandine? Si rischia pure la multa : Luca Sablone Sanzioni fino a 335 euro; slitta al 31 luglio il termine per l'inserimento dei dati sui danni provocati dal nubifragio Oltre al danno la beffa. Dopo l'esagerata grandinata che ha provocato innumerevoli danni alla popolazione abruzzese - tra parabrezza rotti, scantinati allagati e vetri spaccati - alcuni cittadini di Francavilla dovranno fare i conti con multe fino a 335 euro. Per le strade della città dominano mezzi ...

L'oroscopo di domani sabato 20 luglio da Ariete a Vergine : Leone Alla grande : L'oroscopo di domani 20 luglio 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline di sabato, anche le predizioni astrali su amore e lavoro per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire quali sono le ultime novità riservate dalle stelle al proprio segno d'appartenenza? Vediamo di soddisfare subito l'eventuale sete di sapere annunciando ...

Da Gran Canaria Alla Corea del Sud : 18mila km a emissioni zero con Kona Electric : Dall'isola spagnola alla Corea del Sud attraverso 22 Paesi, il viaggio a zero emissioni di Yuna con il SUV elettrico di...

Un piccolo passo per l’uomo - una grande storia per il cinema : ecco tutti i migliori film Alla scoperta della luna : Alcuni passi sono più importanti di altri. Questo lo sappiamo bene, soprattutto grazie a quel 20 luglio di 50 anni fa, in cui l’uomo posò per la prima volta piede sull’affascinante suolo lunare. Satellite, riferimento, ha ispirato e continua ad ispirare artisti, innamorati e, non ultimo…il cinema. In occasione di questo anniversario importante, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha deciso di dedicare il mese di luglio alla luna, ...

Grande Fratello Vip 4 - i nomi dei primi concorrenti provinati : da Scialpi Alla Brandi : Proseguono i lavori per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show che quest'anno tornerà in onda nella stagione autunnale della rete ammiraglia Mediaset. La quarta edizione si preannuncia ricca di novità e colpi di scena, a partire dalla conduzione che non sarà più nelle mani di Ilary Blasi. La signora Totti ha deciso di lasciare il reality e quest'anno il nuovo conduttore sarà Alfonso Signorini, che prenderà le ...

Lettera d'amore Alla donna più bella mai apparsa sul Grande Schermo : Dopo 100 anni di cinema è giunto il momento di dire quale è stata la donna più bella mai apparsa sul Grande Schermo. Sharon Stone (si certo è tra le prime), Kim Basinger (certo potrebbe), Raquel Welch (perché No!). Ma la N°1, la più bella, la più amata, la più desiderata è La Signora in Rosso Kelly

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : dai tre metri Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci chiamati Alla grande rimonta per le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.54 A metà gara Marsaglia è 42°, Tocci è 48°. Il migliore degli azzurri è a 30 punti dal 18°, ne mancano 38 a Tocci, senza considerare il gran numero di atleti davanti agli italiani. 4.49 Si inserisce in terza posizione il russo Nikita Shleikher, a quota 227.60. Diventano quattro gli atleti in fuga. 4.45 Ci sono ancora degli errori, si allarga il divario tra i migliori ed il resto del ...