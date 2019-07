Alfa Romeo Giulietta Veloce - Una settimana con la 2 0 JTDm Tct Day 1

Jan Monchaux nuovo Technical Director Alfa Romeo Racing : Sauber Motorsport AG, che opera e gestisce il team Alfa Romeo Racing nel Campionato del Mondo di Formula 1, annuncia che Jan Monchaux, attuale responsabile dell’aerodinamica, dal 1° agosto sarà promosso al ruolo di Technical Director. Il passaggio segue la partenza dell’attuale Technical Director Simone Resta a fine mese. Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo […] L'articolo Jan Monchaux nuovo Technical Director Alfa ...

Alfa Romeo Racing - Jan Monchaux è il nuovo direttore tecnico : L'Alfa Romeo Racing ha promosso Jan Monchaux da capo del dipartimento aerodinamico a direttore tecnico del team di Formula 1. Contestualmente, dopo poco più di un anno di collaborazione, Simone Resta esce dal team e - secondo insistenti indiscrezioni potrebbe tornare in Ferrari dopo un periodo di gardening leave.Chi è Jan Monchaux. Classe '78, doppio passaporto francese e tedesco, il nuovo direttore tecnico dell'Alfa Romeo Racing ha una lunga ...

Alfa Romeo Tonale vince il Readers' Choice Design agli Auto Express Awards : Tonale si aggiudica il premio assegnato dai lettori del celebre magazine Auto Express agli Awards 2019. Primo modello ibrido...

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio - Quella da 680 CV arriva dalla Germania : La tedesca McChip-Dkr ha sviluppato una serie di kit di elaborazione dedicati all'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. La berlina italiana è una delle auto preferite dai tuner e in questa occasione sono tre i livelli di preparazione disponibili.Fino a 680 CV e 850 Nm. Se negli Stage 1 e 2 l'unico intervento è quello della mappatura e della rimozione del limitatore di velocità, con potenze che raggiungono 580 o 610 CV rispetto ai 510 CV di serie, è lo ...

VIDEO Marc Genè al volante della mitica Alfa Romeo 158 - riviviamo il giro storico a Silverstone : Marc Genè ha avuto l’onore di guidare la mitica Alfa Romeo 158, una vettura che ha fatto la storia della Formula Uno. L’ex pilota si è messo al volante della vettura e ha girato a Silverstone dove nel weekend si disputa il GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Di seguito il VIDEO in bianco e nero per rivivere un momento davvero storico. VIDEO Marc GENE’ AL volante della Alfa Romeo ...

A Silverstone torna in pista l’Alfa Romeo GP Tipo 159 “Alfetta” : In occasione del GP di Gran Bretagna, nella consueta drivers parade a fare da apripista sarà la leggendaria Alfa Romeo GP Tipo 159 “Alfetta”, evoluzione della 158 che Nino Farina portò alla vittoria nella prima gara nella storia della F1 (Silverstone, 13 maggio 1950). E domenica a guidarla sarà il pilota dell’Alfa Romeo Racing Team […] L'articolo A Silverstone torna in pista l’Alfa Romeo GP Tipo 159 ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Antonio Giovinazzi si è sbloccato ed ora ambisce al definitivo salto di qualità con l’Alfa Romeo : Siamo ormai vicini al completamento della prima metà della stagione per il Mondiale di Formula 1, che si trasferisce nel weekend a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2019. Nell’ultima tappa disputata in Austria, il pilota italiano Antonio Giovinazzi è riuscito a sbloccarsi e ad ottenere il primo punto in classifica generale dopo un avvio difficile con un’Alfa Romeo apparsa in Grande crescita che gli potrebbe permettere ...

Alfa Romeo Giulia Grand Tour – Alla scoperta delle bellezze dell’Italia a bordo di un’opera d’arte : Hertz e Garage Italia presentano Alfa Romeo Giulia Grand Tour, Alla scoperta delle bellezze d’Italia a bordo di un’opera d’arte DAlla partnership tra Hertz Italia e Garage Italia nasce un sodalizio per interpretare lo stile italiano e creare proposte su misura per rendere l’esperienza di noleggio unica, esclusiva e inedita. Una collaborazione nata dAlla comunanza di valori e una visione completamente nuova di vivere il viaggio. Oggi Hertz ...

Kia XCeed - il crossover furbo e contemporaneo. A cui Alfa Romeo dovrebbe guardare – FOTO : La differenza che passa tra “Moderno” e “Contemporaneo” nell’arte e nella storia diventa una questione di grandi ambizioni e pochi millimetri nell’auto dei gruppi, delle immense geometrie che stanno nascendo nel mercato mondiale. Quella degli sport utility è la migliore formula dell’auto contemporanea? L’ibrido oggi è il futuro anche se ormai sconta 20 anni di successi? Se l’Europa comanda nello stile, dove ...

Formula 1 – Si mette male per Giovinazzi - sotto investigazione la sua monoposto : un’irregolarità sull’Alfa Romeo del pugliese? : Antonio Giovinazzi nei guai: il pugliese dell’Alfa Romeo rischia una nuova penalizzazione al Gp d’Austria, i dettagli E’ andata in scena oggi la prima giornata di prove libere del Gp d’Austria di Formula 1: i piloti sono scesi in pista per Fp1 ed Fp2 sul circuito di Spielberg, tra conferme, incidenti, errori e duro lavoro. Non mancano dall’Austria però i colpi di scena: si mette male infatti per Antonio ...

Formula 1 - Raikkonen avverte l’Alfa Romeo : “la vettura sembra migliorata - ma non esaltiamoci troppo” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha analizzato la prima giornata di libere, sottolineando la propria soddisfazione per il comportamento della macchina Sessanta giri completati per Kimi Raikkonen nella giornata di oggi, 23 al mattino e 37 al pomeriggio con il migliore completato in 1:05.728. photo4/Lapresse Buone le sensazioni avvertite da Iceman, che ha espresso la propria soddisfazione al termine della giornata: “è stata un ...

Morti amianto - assolti anche in appello gli ex vertici di Fiat - Alfa Romeo e Lancia : Sono stati assolti anche in appello gli ex vertici e ex manager di Fiat, Alfa Romeo e Alfa, imputati per quindici casi di operai Morti per forme tumorali provocate dall’esposizione all’amianto dopo aver lavorato negli stabilimenti dell’Alfa Romeo di Arese, in provincia di Milano. I giudici della quinta sezione della corte d’appello di Milano hanno confermato l’assoluzione decisa dal Tribunale per l’ex amministratore delegato di Fiat Auto ...

#AlfaRomeoDay : compleanno speciale al Museo di Arese : Al Museo Storico di Arese oggi domenica 23 giugno va in scena lo speciale #AlfaRomeoDay, un intero giorno di festa alla vigilia del 109° anniversario di fondazione del marchio, con appuntamenti, incontri, eventi che spaziano dalla storia all’attualità. Una festa dedicata agli appassionati, che si aprirà con una parata di auto sulla pista interna. Sono […] L'articolo #AlfaRomeoDay: compleanno speciale al Museo di Arese sembra essere ...