Alessio Bruno arrestato | parla la fidanzata Eleonora | «Ha sbagliato | ma gli starò accanto

Eleonora D’Alessandro dopo l’arresto di Alessio Bruno per spaccio di cocaina : “Ha torto ma lo amo” : Lungo sfogo su Instagram per Eleonora D'Alessandro, la compagna di Alessio Bruno, arrestato per spaccio di cocaina: "Alessio ha sbagliato, sa bene ciò che ha fatto e deve pagare per questo. Io amo la persona che è a prescindere da ciò che mi ha tenuto nascosto e dall’errore che ha commesso in queste ultime settimane".Continua a leggere

Alessio Bruno arrestato e condannato per spaccio di droga : Alessio Bruno è stato arrestato e condannato per direttissima per spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentenne romano è uno degli ex protagonisti più amati di Temptation Island. Il giovane due anni fa partecipò al reality di Canale 5 insieme alla fidanzata Valeria Bigella, ma si invaghì della tentatrice Carmen Rimauro. Al termine del programma la coppia decise di uscire separata, per poi tornare insieme e scoppiare di nuovo ...

Alessio Bruno arrestato per spaccio - le reazioni di Eleonora D’Alessandro e Valeria Bigella : In base ad alcune sue reazioni social, la conduttrice e modella sembra essere rimasta vicina ad Alessio Bruno, arrestato e condannato per direttissima con l'accusa di spaccio di cocaina. Bruno (che ha dichiarato di aver agito perché la D'Alessandro guadagna più di lui) partecipò a Temptation Island 2017 con Valeria Bigella, che ha commentato la vicenda su Instagram.Continua a leggere

