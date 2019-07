Alaphilippe ci crede | ultima settimana per il Tour de France

Tour de France 2019 : è l’anno buono per la Francia? Alaphilippe ci crede - Pinot brillante e concorrenza non esaltante : Bernard Hinault, nel lontano 1985, vinse l’ultimo dei suoi cinque Tour de France. Ebbe inizio allora una vera e propria maledizione per la Francia, incapace di tornare a salire sul gradino del podio della Grande Boucle. Il ciclismo transalpino ha vissuto oggettivamente oltre tre decenni bui, senza poter contare su interpreti di spessore nelle corse a tappe. L’ultima grande affermazione risale alla Vuelta del 1995 con Laurent Jalabert ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Ho dato veramente tutto. Non riesco ancora a crederci. Adesso vedremo come andrà” : Il centesimo anniversario della maglia gialla, la vittoria di tappa, la seconda in questo Tour de France 2019, una leadership ancor più rinforzata, per un Francese oramai idolo indiscusso dei transalpini. Julian Alaphilippe sale nuovamente sul podio conquistando la complicatissima cronometro di Pau, così, inaspettatamente, contro ogni pronostico; un trionfo acquisito centimetro dopo centimetro. Anche il “moschettiere” della ...