Aida Yespica conferma il ritorno di fiamma con Geppy Lama

Aida Yespica e il ritorno con Geppy Lama : «Ci amiamo. Voglio un figlio - ora partiamo per la luna di miele» : Aida Yepsica conferma il ritorno di fiamma con Geppy Lama e confessa di volere un secondo figlio. La showgirl venezuelana è tornata fra le braccia del suo ex, con cui era fidanzata mentre...

Quella gonna è troppo corta! Aida Yespica fa sgranare gli occhi : Un abito corto, anzi cortissimo, attillato e con una scollatura profonda che mette in mostra il décolleté: la mise scelta da Aida Yespica per festeggiare i suoi 37 anni è un concentrato di sensualità. Mentre spegne le candeline durante la festa casalinga con il figlio, il compagno Geppi Lama e un gruppo di amici, la gonna sale e si intravede lo slip.\\ Un dolce al cioccolato, 37 candeline, tanta allegria e un pizzicolo di sensualità. Sono ...

Buon compleanno Laura Chiatti - Aida Yespica… : Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica… …Marco di Vaio, Graziano Pellè, Giovanni Pitruzzella, Gianni Garko, Raffaello Morelli, Pietro di Muccio, Brigitte Nielsen, Arianna Huffington, Marzio Breda, Pierluigi Pairetto, Domenico Siniscalco, Lucrezia Ricchiuti, Carlo Verdelli, Francesco Pionati, Umberto d’Ottavio, Gian Luca Galletti, Rosalinda Celentano, Andrea Perroni, Marius Stankevicius, Nicola Ferrari, Andrea Cristiano, Diego Ulissi, ...

Giulia De Lellis e Iannone : Aida Yespica difende Cecilia Rodriguez : Cosa ha detto Aida Yespica su Giulia De Lellis, Andrea Iannone e Cecilia Rodriguez La love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone non ha lasciato indifferente proprio nessuno. Dai fan agli esperti di costume passando per i personaggi del mondo dello spettacolo, tutti sono rimasti sorpresi dalla nascita di questo sentimento. Una coppia […] L'articolo Giulia De Lellis e Iannone: Aida Yespica difende Cecilia Rodriguez proviene da Gossip ...

Aida Yespica senza veli sulla barca! Lo scatto fa perdere il fiato : Ma quanto è bella Aida Yespica? Si tratta senza dubbio di una delle donne dello spettacolo più desiderate e apprezzate dal pubblico maschile. Bella oltre misura e sensuale oltre ogni dire, la showgirl venezuelana fa spesso sognare i fan con scatti a dir poco bollenti. Gli ultimi, ad esempio, la vedono in vacanza a Capri, mentre si concede una gita in barca nel meraviglioso mare partenopeo. La modella indossa dei mini bikini, lasciandosi andare ...

Aida Yespica si concede una doccia hot alle terme - : Gianni Nencini Aida Yespica si concede qualche ora di relax in una Spa di Roma e condivide su Instagram un breve ma bollente video della sua doccia sensoriale Aida Yespica si è concessa qualche ora di relax in una Spa di Roma e ha condiviso sulle Stories di Instagram il momento - breve, ma molto hot - della sua doccia sensoriale. La bella modella e showgirl venezuelana - che compirà 37 anni il prossimo 15 luglio - non è nuova a ...

Cuando calienta el sol! Aida Yespica super sexy in Grecia : Aida Yespica si concede una vacanza in Grecia all’insegna del relax. Durante un pomeriggio in piscina, la showgirl si mostra con un bikini minuscolo che lascia intravedere il suo fisico mozzafiato. I suoi fan sono in delirio dopo gli ultimi scatti pubblicati da Aida, che in questi giorni si rilassa in Grecia. --Stesa al sole sul bordo di una piscina affacciata sul meraviglioso panorama di Santorini, Aida distrae il pubblico con il ...

Aida Yespica - primi esplosivi bikini estivi al fianco di Geppi Lama - foto : Il caldo è finalmente arrivato, al termine di una primavera decisamente inusuale, e Aida Yespica ha subito preso la palla al balzo per scaldare l'ormone dei propri follower.La 36enne modella venuezelana, dal 2012 al 2013 sposa di Leonardo González Dellán nonché madre di Aron, figlio avuto con l'ex calciatore Matteo Ferrari, è volata in Grecia, a Santorini. Ed è qui, davanti ad un mare da cartolina, che Aida si è concessa dei primissimi bikini ...