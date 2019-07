Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Sono nata a Taranto. 500 milioni di debiti e 90,3% della diossina che uccide l’Italia. Vivo in via Cagliari 32/A, in una villetta bianca con il cancello in ferro battuto arrugginito. Fumo due pacchetti di Chesterfield blu al giorno, mangio solo caramelle gommose senza zucchero e popcorn al formaggio. Nel tempo libero guardo la televisione o piango. Ho due amiche, Iolanda e Giulia. Avevo un fidanzato, prima che si ammazzasse“. Questo è l’incipit di, esordio letterario dipubblicato nel 2007 da Fazi Editore e riproposto nel 2019 da TerraRossa Edizioni, in cui si raccontano l’anatomia di un dolore dovuta alla perdita di un amore, la disperazione di un’adolescente segnata da vuoti e incertezze, il cinismo e l’ipocrisia di una famiglia borghese distratta e troppo piena di sé e le contraddizioni di una città, Taranto, ancorata a vecchie ...

TutteLeNotizie : Adesso tienimi, il romanzo d’esordio di Flavia Piccinni: una denuncia del disagio giovanile… - roccomarcozzi : @SYuliaSalazar @esilisola Mia figlia fece l'artistico. Adesso ti fanno pagare il materiale per i laboratori? Il ges… -