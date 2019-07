A Bibbiano business sui bambini E Salvini accusa il Pd

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Costanza Tosi Il presunto scandalo delle famiglie strappate ingiustamente dai servizi sociali diventa oggetto di dibattito tra i partiti Lo scontro politico si sposta su. I big dei partiti litigano sull’inchiesta “Angeli e Demoni” che ha portato alla luce un presunto giro di affidi illeciti deinella Val D’enza. Sedici persone finite in manette, ventisei gli indagati, tra questi anche alcuni sindaci del Partito democratico. Come il dem Andrea Carletti, primo cittadino di, tutt’ora agli arresti domiciliari con le accuse di abuso d’ufficio e falso. Ma per il PD lui, insieme agli altri due ex sindaci dem indagati Paolo Colli e Paolo Burani, sono innocenti. Tanto che, il circolo dem diaveva scritto una lettera pubblica a favore di Andrea Carletti. Un "atto di vicinanza e di solidarietà" per lui e per la sua famiglia "sicuramente duramente ...

matteosalvinimi : Roba da matti... Rompono il silenzio su Bibbiano solamente per dire che “Salvini fa schifo”. A sinistra sono davver… - matteosalvinimi : Ascoltate la testimonianza di questo papà che 8 anni fa si è visto strappare sua figlia, senza motivo. Sarò presto… - LegaSalvini : ++ SALVINI ANNUNCIA DI ESSERE PRESTO A BIBBIANO E FIANO (PD) LO INSULTA: 'FAI SCHIFO' ++ -