Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) Chi ama lesa bene che vita non è sempre facile per lo spettatore: tra le traduzioni poco accurate, i doppiaggi affrettati, le programmazioni ballerine dei canali in chiaro e gli episodi che cambiano ordine di trasmissione o addirittura scompaiono, la storiatelevisione è costellata di ostacoli. Recentemente la decisione di Netflix di eliminare una scena delleteen Tredici che descrive in modo realistico il suicidio di un personaggio, assieme a quella – annunciata sempre dalla piattaforma digitale – di ridurre i frangenti nei quali i personaggi dei loro show originali fumano (come in Stranger Things), ha rispolverato il giustificato timore sulle limitazioni imposte agli show. A queste news si aggiunge anche quella, altrettanto fresca, dell’animositàRussia nei confronti di Chernobyl, acclamata miniche ricostruisce gli eventitragedia legata alla ...

MilanoCitExpo : 5 serie clamorosamente vittime della censura #DipartimentoInnovazioneTecnologia - tuttitalenti : Mario #Balotelli a scadenza col #Marsiglia potrebbe clamorosamente rientrare in #SERIEA. Il #Brescia di Cellino vuo… - AddaVenyBaphox : Questa è la scelta musicale della BBC per la loro serie tv dell'81 (si trova in rete, basta cercarla). Comunque, a… -