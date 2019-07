We Playground together – Inaugurato a Milano il nuovo progetto di integrazione sociale di

Fonte : sportfair

(Di domenica 21 luglio 2019) We: inaugurati oggi ildi viale Sarca ed il campo da calcio a 5, ildiattraverso lo sport di Danilo Gallinari replica per il secondo anno Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la riqualificazione deldel Parco Vittorio Formentano, conosciuto dai milanesi come Parco Marinai d’Italia, Danilo Gallinari, noto cestista NBA, è tornato acon WE, inaugurando oggi, nell’area sportiva di viale Sarca, ile un campo da calcio a 5. L’edizione 2019, realizzata in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di, ha previsto la riqualificazione della vasta area sportiva in Viale Sarca, composta da un campo da basket e, novità di quest’anno, da un campo da calcio a 5. Gli impianti sono stati tutti rinnovati: le pavimentazioni in resina per campi sportivi ...

FabriFasanella : Viale Sarca angolo via Smith, #Milano. Il nuovo (straordinario ??) campetto riqualificato da Danilo Gallinari per il… - NBAEvolution : Tornando al Gallo vi ricordo che domenica a Milano (V.le Sarca angolo via Smith) c'è l'inaugurazione del nuovo camp… -