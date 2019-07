VIDEO Simone Biles scatenata agli US Classic | riviviamo tutti gli esercizi Corpo libero

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019)ha vinto gli US, tradizionale competizione di ginnastica artistica che precede i Campionati Nazionali Statunitensi. La Campionessa Olimpica e del Mondo si è imposta con un rotondo 60.000 dominando in lungo e in largo: da paura l’o alda 6.8 di D Score per un 15.000 complessivo, 15.650 per un grande volteggio, 14.900 alla trave, 14.450 alle parallele. Di seguito ideglidiUS: VOLTEGGIO: PARALLELE ASIMMETRICHE: TRAVE:: Foto USA Gyn

matteosalvinimi : Come si può morire a 11 anni per colpa di un ASSASSINO drogato e ubriaco? Una preghiera per Alessio e Simone, due a… - RaiSport : Alessio #Occhipinti vince il bronzo nella 25 km in acque libere ai #Mondiali di #nuoto di #Gwangju2019! ???????? Quart… - Agenzia_Ansa : Una città intera ha reso omaggio al piccolo Alessio, falciato da un Suv giovedì sera mentre stava giocando davanti… -