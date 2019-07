VIDEO Gabriele Detti | Mondiali nuoto 2019 | il bronzo dell’azzurro nei 400 sl

Casting per il film 'I migliori anni' di Gabriele Muccino e per un VIDEO promozionale : Sono in corso le selezioni per la realizzazione di alcune riprese del nuovo film diretto dal regista Gabriele Muccino e dal titolo 'I migliori anni'. Nel cast, tra gli altri, anche Emma Marrone, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart. Sono inoltre in corso le selezioni per realizzare il video promozionale di una importante azienda vinicola con riprese da effettuarsi in Toscana. 'I migliori anni' Sono ...