VIDEO Arsenal Fiorentina | 3-0 | | highlights e gol | doppietta di Nketiah! | ICC 2019

VIDEO Chelsea-Arsenal 4-1 - Highlights - gol e sintesi finale Europa League. Apre Giroud - doppietta di Hazard : Maurizio Sarri porta a casa la seconda competizione continentale per squadre di club di calcio: il Chelsea annichilisce per 4-1 l’Arsenal nel derby londinese giocato a Baku nella finale di Europa League. Succede tutto nella ripresa: Apre l’ex Giroud , raddoppia Pedro, poi arriva la doppietta di Hazard inframmezzata dalla marcatura di Iwobi. Highlights Chelsea-Arsenal 4-1 IL VANTAGGIO DI Giroud #Chelsea 1:0 #Arsenal | # Europa League | ...

