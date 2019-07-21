zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #21-07-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - RedazioneLaNews : #Roma Rally di Roma ad Ostia: 'In ginocchio la viabilità del Litorale' -
Dalla Rete Google NewsMef: Mazzotta a Rgs, chi è il 'civil servant' che bollinerà manovra /scheda - Affaritaliani.it
Mef: Mazzotta a Rgs, chi è il 'civil servant' che bollinerà manovra /scheda Affaritaliani.it
Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Cinquantasette anni appena compiuti, Biagio Mazzotta è il nuovo Ragioniere generale del Mef. Già direttore generale della Rgs, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 08.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA Roma-FIUMICINO SU VIA DI PRATICA CODE TRA LA PONTINA E VIA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL VILLAGGIO AZZURRO RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBRE LE DIREZIONI SULLA FLACCA CODE NEI PRESSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 21 LUGLIO 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOALRE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMEMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’ LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLazioNE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO LA CIRCOLazioNE AL MOMENTO E’ REGOLARE SI STA IN FILA SULL’AURELIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARINELLA E PALIDORO SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO VERSO L’EUR TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CASTEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO CON RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA SPINACETO E LAURENTINA SULLA A91 Roma FIUMICINO CODE IN DIREZIONE Roma ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SI STA IN FILA SULL’AURELIA NEI PRESSI DI PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI RALLENTA ALLE PORTE DI Roma PRESSO MALAGROTTA SI SONO FORMATE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A12 Roma CIVITAVECCHIA CON CODE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 48+000 TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA NETTUNENSE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA IN LOCALITA’ CAMPO DI CARNE TRA VIA TITO SPERI E VIA DEL COMMERCIO CIRCOLazioNE REGOLARE SUL GRANDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE SI E’ RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. PERMANGONO CODE IN SMALTIMENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA Roma SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN LOCALITA’ CAMPO DI CARNE TRA VIA TITO SPERI E VIA DEL COMMERCIO CIRCOLazioNE REGOLARE SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI CON CODE IN USCITA DA Roma DAL BIVIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA CIRCOLazioNE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI SULL’AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULLA VIA PONTINA, CAUSA CODE DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A CASAL BRUNORI IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE LATINA SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA CODE RESIDUE PER UN INCIDENTE, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA APPIA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA BORGO FAITI E LA STRADA MIGLIARA 47, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO ALLA’LTEZZA DI APRILIA E CAMPO DI CARNE, DIREZIONE OSTIA SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI DAL SECONDO CANCELLO A COLLE ROMITO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA POI CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SPOSTIAMOCI SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA POI CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA SULLA VIA PONTINA CODE DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA SITUAZIONE ANALOGA, CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NELLA NORMA, NESSUN IMPEDIMENTO AL MOMENTO ALLA VIABILITA’ SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, TUTTO IN DIREZIONE LATINA ANDIAMO A FORMIA, QUI CODE PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 20 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOALRE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMEMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’ LE ALTRE NOTIZIE RICORDIAMO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA LA CIRCOLazioNE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’; LE MAGGIORI CRITICITA’ SI SEGNALANO SULLA A1 MILANO NAPOLI, AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA Roma TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE; VA MIGLIORANDO, ...