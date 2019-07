Ue | M5S | No Moratti o altri tecniciLa Lega indichi una figura politica

Fonte : affaritaliani

(Di domenica 21 luglio 2019) "Il MoVimento 5 stelle non intende sostenere alcun tecnico, o presunto tale, per ricoprire il ruolo di commissario italiano in Europa. Noi non abbiamo intenzione di mandare in Europa tecnici che possano diventare marionette degli euro-burocrati" Segui su affaritaliani.it

