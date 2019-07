Ue | De Luca | “Facciamo figuracce | ci ridono tutti in faccia Senza Draghi alla Bce

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) “Dopo anni e anni di battaglie contro l’asse franco-tedesco, contro l’Europa dei poteri forti, contro l’Europa che penalizza il Sud, eccetera, ci ritroviamo con una signora tedesca eletta presidente della Commissione Europea e con una signora francese presidente della Bce al posto di Mariodei sovranisti. Rischiamo di non avere nemmeno un membro italiano nella Commissione Europea. Speriamo di no, altrimenti l’Italia è completamente cancellata“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv. E sottolinea: “Questo conferma il fatto che una cosa sono le chiacchiere al vento e un’altra cosa è la politica, cioè la capacità di costruire alleanze e risultati. E i risultati si costruiscono con il prestigio, l’autorevolezza, la capacità di ...

