Trump rilancia il grande sogno americano e sfida la Cina | “presto bandiera USA su Marte”

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 21 luglio 2019) “Torneremo molto presto sulla Luna, e un giorno, presto, pianteremo laamericana su Marte“: ormai per il presidentee’ un refrain. E lo ha ripetuto anche ieri, in occasione del 50° anniversario del primo allunaggio: annunciando i prossimi passi, ha detto che l’obiettivo e’ tornare sulla Luna -stavolta non solo con uomini, ma anche con una donna- e puntare verso il ‘pianeta rosso’. Si apre “una nuova era di esplorazione” per ripristinare il dominio e la leadership dell’America nello spazio. “Per onorare coloro che sono venuti prima di noi e per il futuro progresso di tutta l’umanita’, ci impegniamo ad avviare una nuova era di esplorazioni, estendendo il nostro spirito pionieristico agli estremi confini dell’universo“. Ma se la prima corsa allo spazio era tra Usa e Urss, adesso ...

