Triathlon | Europei sprint Kazan 2019 | i convocati dell’Italia Due azzurri in gara in

(Di domenica 21 luglio 2019) Sabato 27 luglio si terranno a, in Russia, glidisu distanza(750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa): si inizia alle ore 10.00 italiane con la prova femminile, mentre due ore più tardi sarà la volta della competizione maschile. L'Italia schiererà al via due atleti, uno per ciascuna: tra gli uomini ci sarà Nicola Azzano, tesserato per la Minerva Roma, mentre tra le donne sarà al via Carlotta Missaglia, appartenente alla Valdigne. A seguire i due triatletisarà Tommaso Dusi, Coordinatore Nazionale Programma di Sviluppo Under 23 Di seguito idell'Italia per glidiMASCHILE Nicola Azzano (Minerva Roma)FEMMINILE Carlotta Missaglia (Valdigne)