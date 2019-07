Tratta di esseri umani | 6 arresti a Teramo

Si fa tre anni di carcere - ma il capo della Tratta di esseri umani non era lui : Non è lui il capo della "tratta" ma adesso dopo tre anni di carcere si trova rinchiuso al Cie di Caltanissetta. Le accuse rivolte a lui riguardavano a un'altra persona. Pochi giorni fa la Corte d'Assise di Palermo lo ha condannato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma ne ha disposto la scarcerazione, disponendo il trasferimento Cie di contrada Pian del Lago come previsto dal "decreto sicurezza". Il fermo è stato convalidato dal ...

Tratta di esseri umani dalla Nigeria - 9 arresti tra Parma e Bologna : Operazione della polizia di Parma denominata "Hope and Destiny". Destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare nove cittadini Nigeriani

Migranti - portavano giovani nigeriane in Italia per farle prostituire : 4 persone arrestate per Tratta di esseri umani : Facevano arrivare giovani donne in Italia dalla Nigeria e le costringevano a prostituirsi. Per questo, quattro persone sono state fermate dal Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza di Palermo. L’organizzazione criminale operava tra Nigeria, Libia e Italia e aveva a capo una donna nigeriana di 35 anni, già rifugiata politica, che è stata arrestata nell’aeroporto di Orio al Serio. Le accuse ...

Migranti : Tratta di esseri umani - scoperto lucroso sistema trasferimento denaro all'estero : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Le indagini della Guardia di Finanza di Palermo che hanno portato all'alba di oggi al fermo di quattro persone accusate di tratta di esseri umani, "hanno anche consentito di far luce su un articolato e lucroso sistema di trasferimento di denaro contante all’estero, den

