romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 21-07-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 08:17 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -
Dalla Rete Google NewsBollino rosso per le autostrade: primo weekend di traffico - Corriere della Sera
Bollino rosso per le autostrade: primo weekend di traffico Corriere della Sera
Autostrade da bollino rosso il prossimo fine settimana, bollino nero sabato 3 e 10 agosto. Zone difficili il Brennero e la Sicilia per alcuni...
Traffico Roma del 21-07-2019 ore 07 : 30 : SCORRE REGOLARMENTE IL Traffico SULLE PRINCIPALI STRADE COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24. ATTENZIONE A CHI PERCORRE LA TANGENZIALE VERSO LO STADIO OLIMPICO. PROVENENDO DA TOR DI QUINTO È CHIUSA LA GALLERIA IN DIREZIONE DELLO STADIO; Traffico DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. A OSTIA IN PROGRAMMA IL RALLY DI Roma CAPITALE. CHIUSO IL LUNGOMARE TOSCANELLI, PIAZZA DEI RAVENNATI E ALTRE STRADE. ATTENZIONE AI DIVIETI A ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma- TERAMO. SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ. CIRCOLAZIONE MAGGIORMENTE CONCENTRATA SULLA LITORANEA TRA OSTIA E ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SULLA SS148 PONTINA DA CASTEL RomaNO A TRIGORIA VERSO IL GRA E SULLA STATALE AURELIA TRA VILLAGGIO DEL FANCIULLO E SANTA MARINELLA IN TUTT’E DUE ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 18 : 30 : Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI DALL’USCITA OSTIA ACILIA SINO ALLO SVINCOLO APPIA. NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE ALTRE AUTOSTRADE. C’È UN PO’ DI Traffico DI RIENTRO DI QUANTI HANNO TRASCORSO LA GIORNATA AL MARE. CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA VIA DEL MARE E NATURALMENTE ANCHE SULL’OSTIENSE, MENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO CODE TRA POMEZIA NORD E IL ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 17 : 30 : ATAC PROSEGUE LA MANUTENZIONE DEL FINE SETTIMANA PER LA METRO A. OGGI E DOMANI SOSPESO IL SERVIZIO TRA COLLI ALBANI E ANAGNIA. SI PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. PROSEGUONO FINO AL 23 LUGLIO I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON IL LED. LA MANUTENZIONE IN CORSO COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. STASERA ALL’IPPODROMO DELLE ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 17 : 00 : ATAC PROSEGUE LA MANUTENZIONE DEL FINE SETTIMANA PER LA METRO A. OGGI E DOMANI SOSPESO IL SERVIZIO TRA COLLI ALBANI E ANAGNIA. SI PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. PROSEGUONO FINO AL 23 LUGLIO I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON IL LED. LA MANUTENZIONE IN CORSO COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. STASERA ALL’IPPODROMO DELLE ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 16 : 30 : ATAC PROSEGUE LA MANUTENZIONE DEL FINE SETTIMANA PER LA METRO A. OGGI E DOMANI SOSPESO IL SERVIZIO TRA COLLI ALBANI E ANAGNIA. SI PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. PROSEGUONO FINO AL 23 LUGLIO I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON IL LED. LA MANUTENZIONE IN CORSO COMPORTA LA CHIUSURA DEL TRATTO DA VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. STASERA ALL’IPPODROMO DELLE ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 15 : 30 : CI SONO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA PONTINA. UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE SINO POCO PRIMA DEL BIVIO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA. SULLA LAURENTINA CODE TRA LA SELVOTTA E L’INCROCIO CON VIA DELLA SOLFARATA SULLA LITORANEA INCOLONNAMENTI IN DIVERSI TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA TORVAJANICA, CASTEL PORZIANO E CASTEL FUSANO. SCORREVOLE IL Traffico SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE, SUL ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma, TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA SUL RESTO DELLA CITTA’ NON EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ , SE NON QUELLE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B FORTI RITARDI TRA REBIBBIA E BOLOGNA PER UN GUASTO E INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI Mentre per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 13 : 30 : SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN USCITA DA Roma, TRA IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL DI DECIMA SUL RESTO DELLA CITTA’ NON EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’ , SE NON QUELLE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B FORTI RITARDI TRA REBIBBIA E BOLOGNA PER UN GUASTO E INTERVENTO TECNICO NELLA STAZIONE QUINTILIANI Mentre per LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. OGGI E DOMANI, LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 12 : 30 : DA POCO CHIUSA AL Traffico LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA PER L’INTERVENTO DI VIGILI DEL FUOCO E PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA ANCORA DIFFICOLTA’ SULLA VIA PONTINA IN USCITA DA Roma, LUNGHE CODE SONO ANCORA SEGNALATE TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI DECIMA IN DIMINUZIONE INVECE LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LE USCITE ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 11 : 30 : DA POCO CHIUSA AL Traffico LA CARREGGIATA CENTRALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VITINIA DIREZIONE OSTIA PER L’INTERVENTO DI VIGILI DEL FUOCO E PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA ANCORA DIFFICOLTA’ SULLA VIA PONTINA IN USCITA DA Roma, LUNGHE CODE SONO ANCORA SEGNALATE TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CASTEL DI DECIMA IN DIMINUZIONE INVECE LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LE USCITE ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 10 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DELL’ACQUEDOTTO FELICE DIREZIONE PER IL RESTO Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. . CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU VIA DEL FORO ITALICO LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A. SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO METRO SOSPESA TRA COLLI ALBANI E ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 09 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DELL’ACQUEDOTTO FELICE DIREZIONE PER IL RESTO Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. . CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU VIA DEL FORO ITALICO LA GALLERIA FARNESINA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A. SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO METRO SOSPESA TRA COLLI ALBANI E ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 09 : 00 : SEMPRE SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE PRINCIPALI DELLA CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE SEGNALIAMO PULIZIE E POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, TRA LE 7 E MEZZOGIORNO, SULLA PANORAMICA PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI Roma ...
Traffico Roma del 20-07-2019 ore 08 : 30 : SEMPRE SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE PRINCIPALI DELLA CAPITALE, SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO E’ CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA; IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CON CONSEGUENTI RALLENTAMENTI E CODE SEGNALIAMO PULIZIE E POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE, TRA LE 7 E MEZZOGIORNO, SULLA PANORAMICA PER TUTTO IL FINE SETTIMANA IL RALLY DI Roma ...