Tour de France – Yates fa sua la 15ª tappa | il ds non riesce a trattenere la commozione

Tour de France 2019 - Fabio Aru : “Domani riposeremo e poi vedremo come affrontare l’ultima settimana” : Oggi Fabio Aru è stato di gran lunga il miglior italiano al Tour de France, giungendo su traguardo di Foix in 26ma posizione: l’alfiere della UAE-Team Emirates ha chiuso a 4’45” dal vincitore, Simon Yates, ed è anche il miglior azzurro in classifica generale, essendo 17° a 14’15” da Julian Alaphilippe. Intervistato poco dopo l’arrivo dai microfoni di RaiSport, il ciclista sardo ha affermato: “Tappa ...

Tour de France 2019 : Geraint Thomas - guai darlo fuori dai giochi. Reazione d’orgoglio del gallese - ma la condizione traballa : Mai azzardarsi a dar per vinto il campione uscente. Che si tratti un fenomeno affermato, o di Geraint Thomas, che nel giro di un paio di stagioni è arrivato sul tetto del mondo anche un po’ a sorpresa, prima di abdicare c’è sempre l’orgoglio che la farà da padrone. Quindi guai a dare fuori dai giochi il gallese del Team INEOS: nonostante due frazioni sui Pirenei non del tutto convincenti, il vincitore del Tour de France del ...

Tour de France 2019 : la rivelazione Emanuel Buchmann. Il tedesco si candida per un posto sul podio a Parigi : Il Tour de France 2019 sta regalando grandissime emozioni. Si tratta di una delle edizione della Grande Boucle più combattute degli ultimi anni. Sono molti i corridori in gara che aspirano a vestire la maglia gialla a Parigi ma, ovviamente, uno solo potrà sfilare agli Champs-Élysées con indosso il simbolo del primato. Alla vigilia c’era tantissima attesa per scoprire quale fosse il reale valore di Egan Bernal, se per Thibaut Pinot fosse ...

Tour de France 2019 - primi scricchiolii per Julian Alaphilippe. Le lacune vengono a galla - ma il sogno resta vivo : L’attesa sentenza dei Pirenei è arrivata nella seconda giornata: la strada che separa Julian Alaphilippe dalla maglia gialla di Parigi è ancora molto lunga. Dopo aver resistito in maniera sorprendente sulle rampe del Tourmalet, il fuoriclasse transalpino ha accusato il primo vero momento di difficoltà nella quindicesima tappa pagando la mancanza d’esperienza nella gestione delle lunghe salite e alcune lacune tecniche note già alla ...

Tour de France 2019 - Giulio Ciccone : “Ci sono dei momenti in cui pensi di fermarti - ma io ci provo” : Non una giornata facie per Giulio Ciccone al Tour de France: il ciclista della Trek-Segafredo è giunto sul traguardo di Foix in 37ma posizione, con un ritardo di 12’57” dal vincitore di giornata, il britannico Simon Yates, risultando comunque il secondo miglior italiano all’arrivo, alle spalle del solo Fabio Aru. Così l’azzurro ai microfoni RaiSport a fine tappa: “Di testa e di gambe voglio provarci e finché ne ...

Tour de France 2019 : Thibaut Pinot diventa il favorito numero uno. Superiorità disarmante in salita - sulle Alpi può prendersi la maglia gialla : Il dominatore dei Pireni. Thibaut Pinot si è dimostrato nettamente il più forte in salita al Tour de France 2019, trionfando ieri sul mitico Tourmalet e chiudendo secondo oggi a Foix. Il Francese ha fatto qualcosa di davvero eccezionale, perché in due giorni è riuscito a riaprire la corsa e tornare in lotta per la maglia gialla, che diventa ora davvero alla portata. Pinot ha corso da padrone, con tutta la Groupama-FDJ che lo ha supportato al ...

Pagelle Tour de France 2019 - i voti della quindicesima tappa : Simon Yates fa doppietta - Pinot vola. Male Alaphilippe : Si chiude la seconda settimana del Tour de France 2019 con la quindicesima tappa, l’ultima dei Pirenei, arrivata a Foix, in cima al Prat d’Albis. Ancora battaglia tra i big della classifica generale: a spuntarla in chiave successo parziale è nuovamente Simon Yates, mentre tra i big si avvantaggiano Thibaut Pinot e Mikel Landa, mentre perde qualcosa Julian Alaphilippe. Andiamo a rivivere la frazione con le Pagelle dei ...

Tour de France 2019 - oggi Pinot ha ricordato Pantani e Contador! Scatti a ripetizione d’altri tempi : Thibaut Pinot ha regalato spettacolo nella frazione odierna del Tour de France vinta dal britannico Simon Yates al termine di una lunga fuga. Il transalpino ha concluso in seconda posizione, conquistando 6 secondi d’abbuono e, soprattutto, staccando tutti i rivali diretti per il successo finale, a partire dalla maglia gialla Julian Alaphilippe che ha mostrato le prime crepe. Il capitano della FDJ ha realizzato un’impresa che non si ...

Tour de France : doppietta di Simon Yates a Foix - prime difficoltà per Alaphilippe : I Pirenei hanno preparato un’ultima settimana che sarà da vivere con il fiato sospeso per questo Tour de France. La tappa di Foix – Prat d’Albis ha rimescolato ancora le carte, accorciando la classifica e mostrando una corsa molto più aperta e imprevedibile rispetto ai monologhi Sky degli anni scorsi. La vittoria di giornata è andata a Simon Yates, al secondo successo personale in questa edizione, grazie ad una fuga da lontano. Landa ha cercato ...

Tour de France 2019 - Julian Alaphilippe : “Giornata dura - il mio obiettivo era quella di difendere la Maglia Gialla” : I Pirenei incoronano Simon Yates sul traguardo della quindicesima tappa del Tour de France 2019, con arrivo a Prat D’Albis. Una giornata non facile per la Maglia Gialla Julian Alaphilippe che, oggi, ha dovuto fare i conti per la prima volta con il mal di gambe. A scatenare la bagarre nelle ultime fasi dell’erta finale è stato l’altro transalpino Thibault Pinot: un forcing a 6 km dal termine su cui il leader della classifica ...

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “E’ stata una giornata positiva. Ho recuperato un po’ di tempo in classifica” : E’ stata una tappa scoppiettante quella di oggi da Limoux a Foix Prat. Gli uomini di classifica si sono dati battaglia senza esclusione di colpi. Per la prima volta in difficoltà la maglia gialla Julian Alaphilippe, scatenato, invece, Thibaut Pinot che si è piazzato alle spalle si Simon Yates, che ha conquistato la seconda vittoria al Tour de France 2019. Egan Bernal ha ceduto il passo al ciclista Francese ma è rimasto vicino ai primi. Più ...

Tour de France – Errore Alaphilippe - accorcia Pinot : ecco la nuova classifica generale dopo la 15ª Tappa : Alaphilippe sbaglia nel finale della 15ª Tappa e perde un po’ del vantaggio maturato fin qui, accorcia un Thibaut Pinot in grande spolvero: ecco la nuova classifica generale del Tour de France Finale emozionante quello della 15ª Tappa del Tour de France. Simon Yates si è preso la vittoria con una fuga solitaria, ma il ciclista britannico non ha influito sulla classifica generale. Diversamente invece da Thibaut Pinot che, dopo la ...

Tour de France – Simon Yates vince la 15ª Tappa : erroraccio di Alaphilippe - compromessa la sua Grande Boucle : Simon Yates trionfa solitario sul traguardo della 15ª Tappa: Alaphilippe prova ad inseguire Pinot nella salita finale ma perde terreno e compromette il suo Tour de France Dopo la strepitosa Tappa del Tourmalet svoltasi nella giornata di ieri, la seconda domenica del Tour de France coincide con la 15ª Tappa. Ancora i Pirenei a farla da padrone con una frazione dura che precede il secondo e ultimo giorno di riposo. Ben 185 km che collegano ...