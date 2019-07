Tour de France – Simon Yates vince la 15ª Tappa | erroraccio di Alaphilippe | compromessa

Tour de France - Simon Yates fa il bis : 17.04 Nuova impresa sui Pirenei di Simon Yates. Il britannico,già a segno giovedì, domina anche la 15.ma tappa arrivando da solo ai 1.205m di Foix Prat d'Albis. Pinot 2° a 32". La maglia gialla Alaphilippe soffre, ma tiene: 11° a 1'49". Ultima tappa pirenaica animata fin dai primi metri: parte una fuga a 36 con, tra gli altri, Quintana, Nibali e Ciccone. Cede Nibali, sul Port de Lers (1a cat.) passa primo Bardet. Sul 'durissimo' Mur de ...

Tour de France 2019 - risultato quindicesima tappa : Simon Yates centra la doppietta. Pinot show - Alaphilippe perde oltre un minuto : Ancora grandissimo spettacolo sui Pirenei nella quindicesima tappa del Tour de France 2019: la frazione che è andata a concludere la seconda settimana (domani il giorno di riposo) con partenza da Limoux e con l’inedito arrivo in salita al Prat d’Albis (185 km) è andata nuovamente ad uno strepitoso Simon Yates che ha timbrato per la seconda volta il cartellino con una bellissima fuga da lontano. Settimo successo per lui in un Grande Giro. Da ...

Tour de France 2019 - domani il giorno di riposo. Si riparte martedì 23 luglio con la Nimes-Nimes. Altimetria - programma - orari e tv : Dopo il fine settimana appassionante dedicato ai Pirenei e archiviato anche il secondo giorno di riposo in programma domani, il Tour de France 2019 entrerà nella fase più delicata e determinante relativamente alla lotta per il successo finale. La terza settimana comincerà infatti con due frazioni non particolarmente complicate e procederà con le tre tappe che verosimilmente decideranno l’esito della Grande Boucle, prima del gran finale sugli ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali di nuovo in fuga sui Pirenei! Presenti anche Giulio Ciccone e Quintana! : Vincenzo Nibali ancora protagonista al Tour de France 2019. Lo Squalo è andato nuovamente in fuga nel corso della quindicesima tappa da Limoux a Foix Prat d’Albis, 185 km e quattro GPM da scalare sui Pirenei. Lo Squalo, nel corso della giornata di ieri, era apparso decisamente in crescita: “Mi sono sentito molto meglio“. I problemi intestinali sono ormai un ricordo. La condizione, pur non eccelsa, è destinata a progredire nei ...

Tour de France : tappa 17 Pont du Gard-Gap - Col de la Sentinelle nel finale : La 106ª edizione del Tour de France proporrà la 17ª tappa nella giornata di mercoledì 24 luglio. In programma ci sarà la frazione da Pont du Gard a Gap di 200 Km. A caratterizzare il percorso saranno due salite, di cui una nella parte conclusiva prima di giungere al traguardo. La località di Gap è stata arrivo di tappa in 18 occasioni nella storia della Grande Boucle. L’ultima volta nel 2015, quando fu Rubén Plaza Molina ad aggiudicarsi il ...

Tour de France 2019 : Alessandro De Marchi esce dall’ospedale - il rientro in azione tra 6 settimane : Si conclude il periodo di degenza di Alessandro De Marchi presso l’ospedale di Saint-Etienne. Il ciclista della CCT Team, infatti, verrà dimesso nel corso di questa giornata dopo una settimana di ricovero dopo la brutta caduta di domenica scorsa nel corso delle prime fasi della nona tappa (la Saint-Etienne-Brioude) del Tour de France 2019. Nell’incidente De Marchi si era procurato la frattura della clavicola destra, quindi della ...

Tour de France - Nibali e quel curioso retroscena : “la fuga con Sagan? Mi ha tirato matto - voleva che mi togliessi gli occhiali” : Il corridore della Bahrain-Merida ha rivelato un sorprendente retroscena relativo alla fuga con Sagan avvenuta nella quattordicesima tappa Un retroscena curioso e singolare, raccontato da Vincenzo Nibali subito dopo la quattordicesima tappa del Tour de France, che ha visto lo Squalo andare in fuga dopo pochi chilometri insieme a Peter Sagan. LaPresse/Fabio Ferrari Un’azione durata per ben 85 chilometri, nel corso della quale non sono ...

Tour de France – Prosegue la scalata ai Pirenei : percorso - altimetria e favoriti della quindicesima tappa : Il Tour de France continua a regalare spettacolo con la quindicesima tappa, la durissima Limoux-Foix Prat d’Albis di 185 km Archiviato lo storico Tourmalet con la vittoria di Pinot e l’allungo di Alaphilippe in classifica generale, il Tour de France presenta oggi la quindicesima tappa, ovvero la faticosa Limoux-Foix Prat d’Albis di 185 km. AFP/LaPresse I protagonisti saranno ancora una volta i Pirenei, dunque riflettori accesi ...

Tour de France 2019 - quindicesima tappa Limoux-Foix Prat d’Albis : i possibili scenari tattici. Si muoveranno nuovamente i big : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL Tour DE France 2019 DALLE 11.30 (DOMENICA 21 LUGLIO) Oggi in programma la quindicesima tappa del Tour de France 2019, 185 km da Limoux a Foix Prat d’Albis. Non solo Tourmalet: arriva un’altra frazione davvero molto interessante sui Pirenei, che porta i corridori verso il secondo ed ultimo giorno di riposo. Il gruppo dunque potrà dar tutto: fari che saranno nuovamente puntati tra i big ...

Oggi andrà in scena la quindicesima tappa del Tour de France 2019, ad attendere i corridori tante salite che potrebbero cambiare la fisionomia della classifica generale. Il primo GPM di giornata sarà il Col de Montsegur, 6,8 km al 6% di media. Dopo 108 km inizierà l'ascesa a Port de Lers, salita di 11,4 km al 7%, prima del Mur de Peguere 9,3 km al 7,9%. L'ultima ascesa di giornata sarà il Prat d'Albis: 11,8 chilometri al 6,9%.

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Limoux-Foix Prat d’Albis : percorso - favoriti e altimetria. Pirenei ancora protagonisti : Dopo lo spettacolo inimitabile dell’arrivo in cima al leggendario Tourmalet, il Tour de France 2019 si prepara a vivere un’altra giornata appassionante e fondamentale per gli uomini di classifica. La tappa conclusiva della seconda settimana vedrà nuovamente protagoniste le salite dei Pirenei e porterà il gruppo da Limoux a Foix Prat d’Albis (185 km), con un arrivo in salita inedito che potrebbe regalare un nuovo duello tra gli uomini di ...

Tour de France 2019 : la guida completa. Percorso - favoriti - startlist - le 21 tappe e tantissimo altro : Il Tour de France 2019 si correrà da sabato 2 luglio a domenica 28 luglio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, oltre 3000 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade transalpina. La Grande Boucle, giunta alla sua 106^ edizione, si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un Percorso particolarmente impegnativo con grandi salite come Tourmalet, Izoard, Galibieri ma anche una ...