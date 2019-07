Tour de France 2019 | oggi Pinot ha ricordato Pantani e Contador! Scatti a ripetizione

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) Thibautha regalato spettacolo nella frazione odierna deldevinta dal britannico Simon Yates al termine di una lunga fuga. Il transalpino ha concluso in seconda posizione, conquistando 6 secondi d’abbuono e, soprattutto, staccando tutti i rivali diretti per il successo finale, a partire dalla maglia gialla Julian Alaphilippe che ha mostrato le prime crepe. Il capitano della FDJ ha realizzato un’impresa che non si ammirava da tanti anni. In un ciclismo moderno dai valori sempre più livellati, dove ad emergere sono ormai quasi sempre i passisti che sanno mantenere andature elevate e costanti anche in salita, sembrava non esserci più spazio per gli scalatori puri. Almeno fino ad, esattamente come ieri, ha deciso di rompere gli indugi sull’ascesa conclusiva di Foix Prat d’Albis. Prima, grazie al lavoro del compagno di squadra David ...

RaiSport : ????? Ancora una frazione con arrivo in salita, 185 km e 4 GPM: uno di seconda categoria dopo 60 km e gli altri 3 di… - Eurosport_IT : Forza, Alessandro De Marchi! ?? Brutta caduta all'inizio della nona tappa, deve abbandonare il Tour de France in am… - infoitsport : Tour de France 2019 Notizie: Yates concede il bis! Pinot stacca tutti, Alaphilippe resta in giallo -