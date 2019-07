Tour de France 2019 | Geraint Thomas | guai darlo fuori dai giochi Reazione d’orgoglio del

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) Mai azzardarsi a dar per vinto il campione uscente. Che si tratti un fenomeno affermato, o di, che nel giro di un paio di stagioni è arrivato sul tetto del mondo anche un po’ a sorpresa, prima di abdicare c’è sempre l’orgoglio che la farà da padrone. Quindia daredaiil gallese del Team INEOS: nonostante due frazioni sui Pirenei non del tutto convincenti, il vincitore deldedel 2018 è ancora secondo in classifica generale e ha tutte le carte in tavola per difendere il titolo. Il britannico, anche oggi, sull’arrivo di Foix, in cima a Prat d’Albis, ha perso contatto da uno spettacolare Thibaut Pinot, cedendo secondi in chiave classifica generale anche ai vari Mikel Landa, Emanuel Buchmann e al compagno di squadra Egan Bernal, che al momento sembra essere un gradino sopra in salita. La condizione dinon è ...

RaiSport : ????? Ancora una frazione con arrivo in salita, 185 km e 4 GPM: uno di seconda categoria dopo 60 km e gli altri 3 di… - Eurosport_IT : Forza, Alessandro De Marchi! ?? Brutta caduta all'inizio della nona tappa, deve abbandonare il Tour de France in am… - BonzoMassimo : RT @RaiSport: ????? Sale, e tanto, @ThibautPinot che con le sue terribili accelerazioni in salita ? ha messo in difficoltà e non poco gli uo… -