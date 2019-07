Tour de France 2019 | Fabio Aru | “Domani riposeremo e poi vedremo come affrontare l’ultima

Fonte : oasport

OggiAru è stato di gran lunga il miglior italiano alde, giungendo su traguardo di Foix in 26ma posizione: l'alfiere della UAE-Team Emirates ha chiuso a 4'45" dal vincitore, Simon Yates, ed è anche il miglior azzurro in classifica generale, essendo 17° a 14'15" da Julian Alaphilippe. Intervistato poco dopo l'arrivo dai microfoni di RaiSport, il ciclista sardo ha affermato: "Tappa impegnativa disputata a un ritmo molto elevato. Sono rimasto nel gruppo principale fino a che ho potuto, ma non sono ancora al 100%. Domanie poisettimana".

